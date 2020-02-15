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تكنولوجيا

اختراع جهاز لاسلكي لسرقة السيارات الفاخرة .. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 09:04 م
اختراع جهاز لاسلكي
اختراع جهاز لاسلكي لسرقة السيارات الفاخرة
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رشا عبد الخالق
أعلن قرصان إلكتروني "هاكر"، يطلق على نفسه اسما مستعارا "إيفان كونكيت" EvanConnect عن بيع جهاز مكرر الإشارة اللاسلكية Repeater أو "الربيتر" من أجل سرقة أي سيارة فارهة، تستخدم نظام مفتاح لاسلكيا. 


ونشر الهاكر فيديو للجهاز الذي يسهل فتح أي سيارة من السيارات الفاخرة. 


ويظهر الفيديو الهاكر، وهو يقترب من سيارة جيب غير مراقبة في ساحة انتظار السيارات ويستخدم جهازا صغيرا محمولا مع هوائي لإلغاء قفل باب السائق الجانبي في الجيب وبدء تشغيل المحرك.


وقال الهاكر إن السيارة الموجودة في الفيديو تخص صديقا منحه الإذن باستخدامها، لذلك لم يتم ارتكاب أي جريمة بالفعل، لكنه يعترف بأنه لا توجد ضمانات بشأن كيفية استخدام عملائه للجهاز.


وخلال مقابلة مع موقع "فايس" Vice الأمريكي، قال إيفان كونكيت إنه يبيع الجهاز مقابل 9 آلاف دولار (حوالي 141,312.96)، والجهاز لا يعمل سوى على السيارات الفارهة، فيما عدا السيارات التي تستخدم الترددات بين 22 و40 كيلوهرتز، مثل أودي ومرسيدس وبورشة وبنتلي ورولز رايس، وهي طرازات انتجت بعد عام 2014. 


كما يقدم نسخة مطورة بمبلغ 12 ألف دولار تشمل تغطية حتى هذه الترددات، مما يعني أنه يمكن أن يفتح أي سيارة تستخدم نظاما لاسلكيا. 


وتستخدم شركات الأمن أجهزة repeaters  اللاسلكية من أجل تجربة أنظمة تأمين السيارات، ويقول الهاكر إيفان كونيكت أن اهتمامه بالتكنلووجيا مجرد هواية. 


قال إيفان كونيكت: "بصراحة، يمكنني أن أخبرك أنني لم أسرق سيارة بالتكنولوجيا". 

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