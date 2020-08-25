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سيارات

5 فوائد لتركيب جنوط ألومنيوم في السيارة

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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منة الله عبد الحميد
تلعب الجنوط دورًا هامًا في السيارة لأنها تتحكم في ثبات السيارة على أرض، وتختلف سواء كانت ألومنيوم أو حديد. 

 ويتساؤل الكثير من الأفراد عن مزايا كلا من الجنوط الألومنيوم أو الحديد، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز فوائد الجنوط المصنوعة من الألومنيوم. 

نصح خبراء السيارات بضرورة استخدام الجنوط المصنوعة من الألومنيوم لأنها أخف وزنًا من غيرها. 

1- تتميز الجنوط المصنوعة من الألومنيوم بأنها تحد من استهلاك الوقود بشكل كبير.

2-الحد من الانبعاثات الضارة التي تتخلف عن السيارة. 

3-الجنوط المصنوعة من الألومنيوم تعد أقل سمكا من غيرها مما يؤدي إلى أداء أعلى في السيارة. 

4- تتيح مزايا عديدة وهي إمكانية زيادة ارتفاع السيارة، وإبراز دور نظام التحكم في السيارة بشكل كبير.

5- تتيح الجنوط الألومنيوم المستشعرات الكهربائية في السيارة برصد كل حمل ومعادلة فارق الوزن بين محوري السيارة، الأمر الذي يزيد من نسبة أمان السيارة أثناء القيادة. 

6- توفر الراحة اثناء القيادة سواء كانت عند السير على الطرق المتعرجة وغير المستوية.
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