بص قبل ما تنزل.. متلازمة الطفل المنسي خطر ينتهي بكارثة داخل السيارة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتجدد التحذيرات من ظاهرة معروفة بأسم “متلازمة الطفل المنسي”، وهي حالة قد ينسى فيها أحد الوالدين أو مقدمي الرعاية الطفل داخل السيارة دون قصد، ما قد يعرضه لخطر الاختناق أو ضربة الشمس القاتلة.

ويؤكد الخبراء أن هذه الظاهرة ليست مرض أو متلازمة طبية بالمعنى التقليدي، لكنها ناتجة عن خلل مؤقت في الذاكرة، حيث يعتمد الدماغ على الطيار الآلي والعادات اليومية، فينسى الشخص خطوة مهمة مثل إنزال الطفل في الحضانة أو عند أحد الأقارب.

وأوضح الباحث الأمريكي ديفيد دايموند، أستاذ علم النفس بجامعة جنوب فلوريدا، أن الدماغ قد يكون أحيانا “ذكرى زائفة” تجعل الأب أو الأم يعتقدان أنهما أوصلا الطفل بالفعل إلى وجهته، بينما يكون الطفل لا يزال داخل السيارة.

وأشار إلى أن نسيان الأطفال في السيارات أكثر شيوعًا مما يعتقد الكثيرون، مؤكدًا أن الأمر قد يحدث لأي شخص مهما كان حريص أو مسؤول.

نصائح للوقاية من متلازمة الطفل المنسي

وللوقاية من هذه الحوادث، ينصح الخبراء بوضع شيء يخص الطفل، مثل لعبة أو حقيبة، في المقعد الأمامي بجوار السائق كتذكير دائم بوجوده داخل السيارة، مع التأكد من فحص المقعد الخلفي قبل مغادرة المركبة في كل مرة.

ويحذر المختصون من أن درجات الحرارة داخل السيارة المغلقة قد ترتفع خلال دقائق إلى مستويات خطيرة، ما يجعل ترك الأطفال داخلها ولو لفترة قصيرة أمرًا شديد الخطورة

المصدر: houstonpublicmedia