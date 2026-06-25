بعد الحادث المأساوي.. طبيبة تكشف مخاطر ترك الأطفال داخل السيارة

أثارت واقعة وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل سيارة والده بالقاهرة الجديدة حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي، و يعتبر هذا الحادث من أكثر الحوادث المأساوية التي تتكرر حول العالم بالأخص خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وفي هذا السياق علقت الدكتورة فيروز العيسوي، استشاري الأطفال، على حادث متلازمة الطفل المنسي، قائلة:"أنا سايبه دقيقتين بس..واحدة من أكثر الجمل اللي بتتكرر قبل وقوع الكوارث."

كتبت عبر حسابها الرسيم على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:"كتير من الناس بتفتكر إن الخطر الوحيد لترك الطفل داخل السيارة هو ارتفاع الحرارة، لكن فيه خطر تاني أقل شهرة وأسرع أحيانًا: نقص الأكسجين والاختناق."

أضافت:"السيارة مساحة مغلقة وصغيرة نسبيًا. ومع غلق الأبواب والنوافذ، ووجود طفل صغير لا يستطيع تغيير وضعه أو طلب المساعدة، تبدأ المخاطر في التزايد بسرعة، الرضع والأطفال الصغار يستهلكون الأكسجين بمعدل أعلى من البالغين بالنسبة لحجم أجسامهم، كما أن قدرتهم على تحمل نقص الأكسجين أو ارتفاع ثاني أكسيد الكربون أقل. وإذا كان الطفل نائمًا أو في مقعد السيارة المخصص للرضع، فقد لا يلاحظ أحد علامات الخطر إلا بعد فوات الأوان."

لكن المشكلة لا تتوقف عند الاختناق فقط.

داخل السيارة المغلقة يمكن أن ترتفع درجة الحرارة خلال دقائق، حتى لو كان الجو معتدلًا نسبيًا، وحتى لو كانت النوافذ مفتوحة فتحة بسيطة. ومع ارتفاع حرارة الجسم وفقدان السوائل يصبح الطفل أكثر عرضة لفقدان الوعي، التشنجات، فشل الأعضاء، وقد تنتهي الحالة بالوفاة.

كيف نحمي أطفالنا من متلازمة الطفل المنسي ؟

لا تترك طفلًا داخل السيارة أبدًا، حتى لدقيقة واحدة.

ضع حقيبتك أو هاتفك أو أي غرض أساسي بجوار الطفل في المقعد الخلفي حتى تضطر لفتحه عند الوصول.

اجعل من فتح الباب الخلفي عادة يومية قبل غلق السيارة.

إذا كان هناك حضانة أو شخص يستقبل الطفل، اتفقوا على رسالة تأكيد عند الوصول.

اقفل السيارة دائمًا حتى لا يدخل إليها طفل أثناء اللعب دون أن يلاحظ أحد.

إذا رأيت طفلًا بمفرده داخل سيارة مغلقة، اعتبر الأمر حالة طارئة وتصرف فورًا.

معظم هذه الحوادث لا تحدث بسبب قسوة أو إهمال متعمد، بل بسبب لحظة سهو بشرية عابرة.

لكن بالنسبة للطفل... لحظة السهو قد تكون كل ما يفصل بين الحياة والموت.