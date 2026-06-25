في يومه العالمي.. أبرز أسباب وأعراض مرض البهاق

يحتفي العالم اليوم في ال 25 من يونيو باليوم العالمي للتوعية بمرض البهاق، يسبب البهاق فقدان الجلد للون أو الصبغة، فتظهر بقع بيضاء ناعمة أو فاتحة اللون تُسمى البقع الجلدية، يبدأ عادةً في اليدين والساعدين والقدمين والوجه، يُصاب حوالي 1% من سكان العالم بالبهاق .

ما هي أعراض البهاق؟

تشمل علامات وأعراض البهاق ما يلي:

بقع من الجلد أو الأغشية المخاطية تفقد لونها، قد تبدو هذه البقع بيضاء أو أفتح من لون بشرتك الطبيعي.

تتحول بقع الشعر على جسمك إلى اللون الفضي أو الرمادي أو الأبيض.

قد تكون الأعراض خفيفة وتقتصر على منطقة صغيرة من الجسم، أو شديدة وتؤثر على مساحة واسعة من الجلد، يعاني بعض المصابين بالبهاق من حكة جلدية قبل بدء فقدان التصبغ

ما الذي يسبب البهاق؟

يُسبب نقص صبغة الميلانين في الجلد مرض البهاق، ولا يزال سبب حدوث ذلك مجهولاً، وتشير الأبحاث إلى أن البهاق قد يكون نتيجةً لما يلي:

حالة مناعية ذاتية : يخطئ جهازك المناعي في التعرف على الخلايا السليمة (الخلايا الصبغية) ويعتبرها أجسامًا غريبة مثل البكتيريا التي قد تضر بجسمك، وهذا ما يدفع جهازك المناعي إلى المبالغة في رد فعله وإنتاج أجسام مضادة لتدمير الخلايا الصبغية.