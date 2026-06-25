محملة بآلاف الأطنان من المساعدات.. الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 221 لقطاع غزة

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن الجانب المصري من معبر رفح يشهد في هذه الأثناء حالة من التأهب القصوى، استعدادًا لاستقبال دفعة جديدة من المرضى والمصابين والجرحى الفلسطينيين الذين سيغادرون قطاع غزة اليوم لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة.

آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة القاهرة الإخبارية، أن حالة من الجاهزية الكاملة تسود بين جميع العاملين في الجانب المصري من المعبر، حيث سيخضع القادمون لفحوصات طبية أولية تجريها فرق تابعة لوزارة الصحة المصرية، قبل توجيه الحالات المصابة، برفقة ذويهم المرافقين، إلى المستشفيات المصرية لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت الساحة الأمامية لمعبر رفح اصطفاف عشرات الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية، التي انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه الأراضي الفلسطينية عبر معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد المنفذ المخصص لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية القادمة من مصر إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن القافلة رقم 221 ضمت أكثر من 2900 طن من المساعدات الإغاثية والإنسانية المتنوعة، شملت سلالًا ومواد غذائية، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، فضلًا عن المواد البترولية المختلفة، بما في ذلك السولار والغاز والبنزين، اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية التي لا تزال تعمل داخل القطاع.

