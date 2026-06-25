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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسرة كريم عبد العليم تحدد موعد ومكان عزاء الفنان بعد رحيله المفاجئ

الفنان الشاب الراحل كريم عبد العليم
الفنان الشاب الراحل كريم عبد العليم
أوركيد سامي

أعلنت أسرة الفنان الشاب كريم عبد العليم تفاصيل مراسم العزاء، وذلك بعد رحيله المفاجئ إثر تعرضه لحادث سير أليم بمدينة الشيخ زايد، الأمر الذي تسبب في حالة من الحزن بين أسرته وأصدقائه ومحبيه داخل الوسط الفني وخارجه.

وأكدت الأسرة أن العزاء سيُقام يوم السبت الموافق 27 يونيو 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بمسجد الخلفاء الراشدين، أمام نادي نقابة المهن السينمائية، داعية الأهل والأصدقاء وكل محبي الراحل إلى المشاركة في تقديم واجب العزاء والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وطالبت الأسرة الجميع بالدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم الذي جاء صادمًا للجميع.

وكان خبر وفاة كريم عبد العليم قد أثار حالة واسعة من الحزن، خاصة بين زملائه وأساتذته الذين أشادوا بأخلاقه وموهبته الفنية، وفي مقدمتهم الفنان حسام داغر، الذي نعاه بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وأعرب حسام داغر عن صدمته الكبيرة من رحيل الفنان الشاب، مؤكدًا أن كريم عبد العليم كان أحد طلابه في "استوديو الممثل"، كما أنه خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وتمتع بموهبة لافتة وشخصية محبوبة جعلته يحظى بتقدير واحترام كل من تعامل معه.

وأشار داغر إلى أن الراحل كان يسعى بكل اجتهاد لتحقيق حلمه الفني، وكان شغوفًا بتطوير أدواته الفنية وصقل موهبته بشكل مستمر، وهو ما جعله يلفت الأنظار منذ بداياته الأولى.

وأضاف أن أول معرفة حقيقية له بكريم عبد العليم كانت من خلال مشاركته في مسلسل "حضرة العمدة"، حيث أظهر قدرات تمثيلية مميزة لفتت الانتباه، قبل أن تتوطد العلاقة بينهما خلال فترة الدراسة والتدريب الفني، مؤكدًا أن الراحل كان يمتلك مستقبلًا واعدًا في عالم التمثيل.

ورحل كريم عبد العليم بعد تعرضه لحادث سير بمدينة الشيخ زايد، حيث نُقل إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته، لتفقد الساحة الفنية أحد الوجوه الشابة التي كانت تخطو بثبات نحو تحقيق نجاحات أكبر خلال الفترة المقبلة.

ويظل اسم كريم عبد العليم حاضرًا في ذاكرة زملائه ومحبيه، الذين حرصوا على نعيه بكلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين أخلاقه الطيبة وطموحه الكبير وحبه للفن، داعين له بالرحمة والمغفرة.

اخبار الفن نجوم الفن الفنان الشاب الراحل كريم عبد العليم

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