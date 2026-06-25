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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اليوم.. انطلاق عرض فيلم Supergirl في السينمات المصرية

فيلم «Supergirl»
فيلم «Supergirl»
تقى الجيزاوي

ينطلق اليوم في دور العرض المصرية فيلم «Supergirl»، أحدث إنتاجات عالم DC السينمائي، والذي يراهن صناعه على تقديم نسخة مختلفة من البطلة الشهيرة، بعيدًا عن الصورة التقليدية التي اعتادها جمهور أفلام الأبطال الخارقين.

ويأتي طرح الفيلم بعد حالة من الترقب بين محبي أعمال DC، خاصة أنه يُعد من أبرز الأفلام المنتظرة خلال موسم الصيف، كما يمثل خطوة جديدة ضمن خطة الاستوديو لإعادة تقديم شخصياته الشهيرة برؤية أكثر واقعية وإنسانية.

وتدور أحداث الفيلم حول كارا زور-إيل التي تخوض رحلة مليئة بالمخاطر عبر الفضاء بحثًا عن قاتل عائلتها، لتجد نفسها في مواجهة تحديات غير متوقعة تكشف جوانب جديدة من شخصيتها، في مغامرة تجمع بين الأكشن والخيال العلمي والدراما.

أبطال فيلم «Supergirl»،

ويشارك في بطولة الفيلم ميلي ألكوك، وجيسون موموا، وماتياس شونارتس، وإيف ريدلي، فيما يظهر ديفيد كورنسويت بشخصية «سوبرمان»، والعمل من إخراج كريج جيليسبي.

ويُعرض «Supergirl» بالتزامن في عدد من الدول حول العالم، وسط توقعات بتحقيقه حضورًا قويًا في شباك التذاكر خلال الأسابيع الأولى من عرضه.

فيلم «Supergirl» كارا زور إيل ميلي ألكوك

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