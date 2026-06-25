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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موازنة شرق الدلتا للكهرباء.. 78.6 مليار جنيه إيرادات متوقعة

خلال الجمعية العمومية
خلال الجمعية العمومية
وفاء نور الدين

اعتمدت  الجمعية العامة العادية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء   برئاسة  المهندس  جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر  الموازنة التخطيطية للشركة  عن العام المالى 2026/2027 
- تم إستهداف انتاج طاقة كهربائية قدرها 35203.323 مليون ك. و. س فى ضوء الخطة الموضوعة من الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع التحكم القومى وطاقة مباعة قدرها
( 34038.756 مليون ك. و. س ) وفقاً لمتطلبات الشبكة القومية .


- تم إعداد الموازنة على أساس تنفيذ إستثمارات بمبلغ 1476.050 مليون جنيه خلال العام المالى 2026/2027 يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتى للشركة .


- بلغت الايرادات خلال عام الموازنة 78606.412 مليون جنيه ، المصروفات 77199.987 مليون جنيه بصافى ربح 1406.425 مليون جنيه. 


ومن أهم أهداف الشركة خلال عام الموازنة 2026/2027 :
- الاعتماد على الخبرات المتوفرة لدى العاملين بالشركة و ذلك بالاستفادة من مجموعات العمل المتخصصة التي تم تكوينها للقيام بتنفيذ بعض برامج الصيانة و العمرات بالمحطات و تقليل الاستعانة بالخبراء الاجانب .


- العمل على خفض معدل إستهلاك الوقود بإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة مثل علاج جميع التهريبات بالوحدات والنظافة الدورية للمكثفات والمبادلات الحرارية وأنفاق التبريد ومراقبة درجة حرارة العادم.
- العمل على التعاقد مع الشركات المتخصصة التي لها سابقة اعمال جيدة دون الاعتماد على الشركات الصانعة لمنع الاحتكار .
- تنفيذ برامج الصيانة والعمرات للوحدات طبقاً لتعليمات الشركات الصانعة للحفاظ علي كفاءة الاداء وزيادة الاعتمادية علي الوحدات.
- التنسيق مع مركز التحكم القومى (قطاعات التشغيل) للطاقة لتنفيذ برنامج الصيانات والعمرات فى مواعيدها المحددة طبقاً لتعليمات الشركات الصانعة مما يؤدى الى خفض معدلات الخروج الاضطرارى للوحدات .
- تعظيم دور التصنيع المحلى سواء بورش المحطات التابعة للشركة أو بالورش الخارجية والورش التابعة للشركات الشقيقة .
- تعظيم الإستفادة من الإمكانيات والخبرات الموجودة بالشركة والتنسيق والتعاون الدائم مع الشركات الشقيقة .
- الانتهاء من ربط معظم المحطات بالرصد البيئى .
- الاستخدام الامثل لموارد الشركة الذاتية فى سداد الالتزامات المستحقة طبقا لأولويات السداد.
- تطوير الأداء المالى والإدارى من خلال العمل على برامج المنظومة المالية والإدارية .

شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء القابضة لكهرباء مصر الكهرباء

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