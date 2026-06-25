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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتحديد متطلبات التغذية.. وزير الكهرباء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع مركز بيانات

خلال توقيع المذكرة
خلال توقيع المذكرة
وفاء نور الدين

 شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة هيكا داتا "Heca Data" لدراسة وتحديد متطلبات التغذية الكهربائية لمشروع مركز بيانات، وقام بالتوقيع عن الشركة المصرية، المهندسة منى رزق رئيس الشركة ، وعن شركة هيكا داتا أحمد الحفني مدير الشركة.

تشمل المذكرة الإطار العام للتعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات الفنية اللازمة المتعلقة بالمشروع، ودراسة متطلبات ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، والأحمال الكهربائية المتوقعة ومراحل التنفيذ، وتحديد البدائل الفنية الممكنة لتغذية المشروع بالطاقة الكهربائية، وإجراء الدراسات الفنية الأولية الخاصة بالقدرات المطلوبة وتأثيرها على الشبكة، وتقدير الاحتياجات المحتملة من أعمال التدعيم أو التوسعات، ومدى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وحلول طاقة الأخرى الداعمة للمشروع.

وقال الدكتور محمود عصمت إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل فى ضوء التكليف الرئاسي على تقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بها إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، موضحا الجاهزية والاستعداد لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ، مضيفا أن عمل مراكز البيانات يعتمد بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تستلزم وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل في حجم البيانات التي تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة بدعم الاستثمار في مجال صناعة مراكز البيانات وإعداد الاستراتيجية الوطنية لهذه الصناعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لجذب الشركات العالمية في هذا القطاع من خلال نموذج موحد يشمل الأماكن المتاحة، ومصادر الطاقات المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والحوافز والمزايا الاستثمارية، وجاهزية البنية الأساسية على صعيد قطاعي الطاقة الكهربائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مركز البيانات

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