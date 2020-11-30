إخلاء سبيل 8 متهمين بإلقاء الحجارة على أتوبيس نادي الزمالك بكفالة 200 جنيه

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، إخلاء سبيل 8 متهمين بإلقاء الحجارة على أتوبيس نادي الزمالك، بكفالة مالية قدرها 200 جنيه لكل منهم علي ذمة القضية.





ووجهت النيابة للمتهمين ، اتهامات الإتلاف العمد ، وكانت قد قررت النيابة حجز المتهمين 24 ساعة لحين ورود تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف علي ظروفها وملابساتها.





وكشفت تحقيقات النيابة ، عن تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من الأشخاص ، لمحاولة إلقاء الحجارة على أتوبيس نادي الزمالك، حيث أكدت المعلومات بالنسبة لواقعة تداول صور تجمعات بعض جماهير النادي الأهلي بمحيط نادي الزمالك بمنطقة العجوزة بالجيزة .





ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 8 أشخاص ، حاولوا إلقاء الحجارة على أتوبيس نادي الزمالك بالقرب من النادى وتم التعامل معهم في حينه، ورفض مسئول النادي الإبلاغ أو اتخاذ أية إجراءات قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطين.





كانت نشرت الأجهزة الأمنية بالجيزة خدمات مكثفة بمحيط نادي الزمالك في ميت عقبة قبل مباراة النهائي بدوري أبطال إفريقيا التي يلتقي فيها بالنادي الأهلي.





وانتشرت الخدمات الأمنية من رجال المباحث بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد هاني شعراوي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة بمحيط النادي وشوارع العجوزة تحسبا للاحتفالات في حالة فوز نادي الزمالك حيث تولى رجال المرور تسيير الحالة المرورية منعا لحدوث تكدسات، وأيضا تحسبا لحدوث أعمال شغب في حالة خسارة الزمالك للمباراة.





وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.





كما تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.



