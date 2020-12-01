بعد واقعة فتاة الزي الفرعوني.. تعرف على أسعار التصوير بالمناطق الأثرية

شهدت الساعات الأخيرة تداول صور لفتاة ترتدي زيًا فرعونيًا في جلسة تصوير بمنطقة الهرم المدرج بـ سقارة، لتنقلب إلى تحقيق وإحالة للنيابة.

بدأت القصة بقيام احدى عارضات الأزياء بعمل جلسة "فوتو سيشن"، مرتدية الزي الفرعوني في العديد من الصور، الأمر الذي لاقى حالة من الرفض بين رواد ومتابعي السوشيال ميديا، مطالبين بالتحقيق في الواقعة.

وعقب الانتشار السريع لـ "الفوتو سيشن" بمنطقة الهرم المدرج في سقارة، كلف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري، بفتح تحقيق مباشر للوقوف على الواقعة و تفاصيلها، حيث ان عقد جلسات تصوير تخضع لقوانين وشروط وزارة السياحة والاثار.





وفي هذا السياق، نستعرض شروط وأسعار التصوير بالمناطق الآثرية وفقا للائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار.





- تتيح وزارة الآثار التصوير التجاري "سينمائي وتلفزيوني وفوتوغرافي" بالمواقع الأثرية والمتاحف من خلال باقات متنوعة "يومية، أسبوعية، شهرية" للمصريين والأجانب، مع الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بلائحة التصوير التي أقرها المجلس الأعلى للآثار.





- تبلغ قيمة التصوير الفوتوغرافي للمقابر المغلقة 2000 جنيه للمصريين في اليوم الواحد، بعد موافقة السلطة المختصة، وللأجانب 3000 جنيه في اليوم الواحد بعد موافقة السلطة المختصة، على أن يكون التصوير "دون فلاش".





- الرسوم المقررة للتصوير الفوتوغرافي بالمقابر، ما عدا مقابر نفرتاري وتوت عنخ آمون وسيتي الأول للمصريين 1000 جنيه للمقبرة الواحدة لليوم، بالإضافة لثمن التذكرة لكل فرد، وللأجانب 1500 جنيه للمقبرة الواحدة لليوم، بالإضافة لثمن التذكرة لكل فرد بعد موافقة السلطة المختصة، على أن يكون التصوير دون فلاش.





- التصوير الفوتوغرافي بمقابر نفرتاري وتوت عنخ آمون وستي الأول، تبلغ قيمة رسومه المقررة للمصريين 2000 جنيه للمقبرة الواحدة في الساعة، بالإضافة لسعر التذكرة وللأجانب 3000 جنيه للمقبرة الواحدة في الساعة، بالإضافة لسعر التذكرة بعد موافقة السلطة المختصة ويكون التصوير دون فلاش.





- تبلغ رسوم التصوير الفوتوغرافي بالمتاحف 50 جنيهًا بالإضافة إلى سعر تذكرة الدخول على أن يكون التصوير دون فلاش.





- رسوم التصوير الفوتوغرافي للآثار الغارقة، فوق الماء تبلغ 250 جنيهًا لليوم الواحد وفي موقع واحد، وتحت الماء 500 جنيه لليوم الواحد وفي موقع واحد​.





- تبلغ رسوم التصوير الفوتوغرافي بقصر ألكسان بأسيوط في أثناء مواعيد العمل الرسمية 500 جنيه، بالإضافة إلى 150 جنيهًا لصندوق رعاية العاملين وبعد مواعيد العمل الرسمية 1000 جنيه بالإضافة إلى 150 جنيهًا لصندوق رعاية العاملين.



