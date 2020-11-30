ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أول تعاون بينهما.. أصالة تطرح أغنية الفرق الكبير مع تركي آل الشيخ

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 09:06 م
اصالة
اصالة
Advertisements
أحمد إبراهيم
طرحت المطربة اصالة اغنيتها الجديدة "الفرق الكبير"، وذلك عبر قناتها على موقع اليويتوب. 

والأغنية من كلمات تركى آل الشيخ وألحان نواف عبد الله وتوزيع خالد عز. 

كان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية أعلن عن موعد طرح أول عمل فني يجمعه بالفنانة أصالة، والذي يحمل عنوان"الفرق الكبير " وذلك عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".

وكتب تركي: "بكره الساعه ٩ اغنيتي معاك وأول تعاون، وأهديك الأغنية ولكل الجمهور".

من جانب أصالة  أعربت مؤخرا عن إعجابها بكلمات الأغنية قبل طرحها عبر حسابها الرسمي بتويتر.

وكتبت أصالة، "الأغنية غير عاديّة ومو طبيعيّة.. غايه بالسهولة وتفاصيل لا تخطر على البال.. عشقتها .. تحدّتني وتحدّيتها.. حلوة بطريقة ساحرة.. طيّبة متلّ قلّبك أبوناصر الغالي الطيّب الوفي.. كلّي سعادة وفخر بتعاوني الأوّل معك ياطيّب السيرة ابن الرّياض البار".

كانت النجمة أصالة كشفت منذ أيام عن بوستر أغنيتها الجديدة "الفرق الكبير" التى تجمعها لأول مرة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ.

وعلقت على البوستر قائلة: "‏بأوّل تعاون مع أبو ناصر الغالي.. أغنية فيها كلّ الدفا والمشاعر الطيّبة.. قريبًا رح تسمعوها، وبعتقد هتستمتعوا فيها مثلّ ما أنا كتير فيها تعلقت و كلّ الشكر لمنّ أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيرًا جديد.. تركي آل الشيخ"، أغنية "الفرق كبير" من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد طرح البرومو .. أصالة تعلن موعد كليب والله وتفارقنا

تركي آل الشيخ لـ آمال ماهر: كتبت أغنية أتمنى أن أسمعها بصوتك قريبا

شاهد | أحدث ظهور لتركي آل الشيخ من نيويورك

"ودعت روحي" لـ ماجد المهندس تحقق 10 ملايين مشاهدة

آمال ماهر تحتفل باليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة

تركى آل الشيخ وسعد الصغير أبرزهم.. شاهد.. أغانٍ فى حب الأهلى بعد تتويجه بالبطولة التاسعة

ترشيحاتنا

20 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم جدل إلغاء الامتحانات وتعليق الدراسة

عاشت بفوبيا الغرق وماتت بسببه.. قصة طبيبة المنوفية التي دعت زملاءها للعمل في سيناء فغرقت على شواطئها

بعد كبير العلماء النوويين .. اغتيال قائد جديد في الحرس الثوري الإيراني

أحمد موسى: صور فتاة هرم سقارة جريمة في حق 7000 سنة حضارة

بالأسماء.. تعرف على قائمة الأهلي الأولى للموسم الجديد

بعد الضغوط التي تعرض لها.. تامر أمين : الخطيب أثبت أنه مثل الجبل ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

توب كحلى .. ندى بسيوني تخطف الأنظار بإطلالة شبابية .. شاهد

بمحافظة سوهاج .. أحمد داش يكشف عن كواليس مسلسل نسل الأغراب