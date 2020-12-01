يحمى من توقف النفس أثناء النوم ويحافظ على القلب 10 فوائد لتناول الأكل الصحي

يشتمل النظام الغذائي الصحي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات بألوان متعددة ، والحبوب الكاملة والنشويات ، والدهون الجيدة ، والبروتينات الخالية من الدهون، تناول الطعام الصحي أيضًا تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح والسكر المضاف.

في هذه المقالة ، نلقي نظرة على أهم 10 فوائد لنظام غذائي صحي ، وكذلك الأدلة التي تقف وراءها.



1. فقدان الوزن

هناك العديد من الفوائد للأكل الصحي.

يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة. إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن أو السمنة ، فإنه يكون أكثر عرضة للإصابة بعدة حالات ، بما في ذلك:

مرض قلبي

داء السكري غير المعتمد على الأنسولين

ضعف كثافة العظام

بعض السرطانات

الخضروات والفواكه الكاملة تحتوي على سعرات حرارية أقل من معظم الأطعمة المصنعة. يجب على الشخص الذي يتطلع إلى إنقاص الوزن أن يقلل من السعرات الحرارية التي يتناولها إلى ما لا يزيد عن ما يحتاجه كل يوم.

يعد تحديد متطلبات السعرات الحرارية للفرد أمرًا سهلًا باستخدام الإرشادات الغذائية التي نشرتها حكومة الولايات المتحدة.

يمكن أن يساعد الحفاظ على نظام غذائي صحي خالٍ من الأطعمة المصنعة الشخص على البقاء ضمن حدوده اليومية دون الحاجة إلى حساب السعرات الحرارية.

تعتبر الألياف أحد عناصر النظام الغذائي الصحي ، وهي مهمة بشكل خاص للتحكم في الوزن. تحتوي الأطعمة النباتية على الكثير من الألياف الغذائية ، مما يساعد على تنظيم الجوع عن طريق جعل الناس يشعرون بالشبع لفترة أطول.

في عام 2018 ، وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف والبروتينات الخالية من الدهون أدى إلى فقدان الوزن دون الحاجة إلى حساب السعرات الحرارية.

2. يقي من السرطان

يمكن أن يؤدي النظام الغذائي غير الصحي إلى السمنة ، مما قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالسرطان. قد يقلل الوزن في نطاق صحي من هذه المخاطر.

أيضًا ، في عام 2014 ، أفادت الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري أن السمنة ساهمت في وضع أسوأ لمرضى السرطان.

ومع ذلك ، قد تساعد النظم الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات في الحماية من السرطان.

في دراسة منفصلة من عام 2014 ، وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي العلوي. ووجدوا أيضًا أن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والألياف يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وأن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد .

تعمل العديد من المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات كمضادات للأكسدة تحمي الخلايا من التلف الذي يمكن أن يسبب السرطان. تشمل بعض مضادات الأكسدة هذه بيتا كاروتين ، ولايكوبين ، وفيتامينات أ ، ج ، هـ.

لم تكن التجارب التي أُجريت على البشر حاسمة ، لكن نتائج الدراسات المختبرية والحيوانية ربطت بين بعض مضادات الأكسدة وتقليل حدوث أضرار الجذور الحرة المرتبطة بالسرطان.



3. يساعد على تنظيف نسبة السكر فى الدم

يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي صحي الشخص المصاب بالسكري على:

انقاص الوزن ، إذا لزم الأمر

إدارة مستويات السكر في الدم

إبقاء ضغط الدم و الكوليسترول في الدم ضمن نطاقات الهدف

منع أو تأخير مضاعفات مرض السكري

من الضروري لمرضى السكري أن يحدوا من تناول الأطعمة المضاف إليها السكر والملح. من الأفضل أيضًا تجنب الأطعمة المقلية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والمتحولة.

4. يقي من أمراض القلب

وفقًا للأرقام المنشورة في عام 2017 ، يعاني ما يصل إلى 92.1 مليون شخص في الولايات المتحدة من نوع واحد على الأقل من أمراض القلب والأوعية الدموية. تشمل هذه الحالات القلب أو الأوعية الدموية بشكل أساسي.

وفقًا لمؤسسة Heart and Stroke Foundation الكندية ، يمكن منع ما يصل إلى 80 بالمائة من حالات الإصابة بأمراض القلب المبكرة والسكتة الدماغية عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة ، مثل زيادة مستويات النشاط البدني وتناول الطعام الصحي.

هناك بعض الأدلة على أن فيتامين E قد يمنع تجلط الدم ، مما قد يؤدي إلى النوبات القلبية . تحتوي الأطعمة التالية على مستويات عالية من فيتامين هـ:

لوز

الفول السوداني

بندق

بذور زهرة عباد الشمس

خضروات خضراء

لطالما أدرك المجتمع الطبي الصلة بين الدهون المتحولة والأمراض المرتبطة بالقلب ، مثل أمراض القلب التاجية .

إذا قام الشخص بإزالة الدهون المتحولة من النظام الغذائي ، فسيؤدي ذلك إلى تقليل مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. يتسبب هذا النوع من الكوليسترول في تجمع الترسبات داخل الشرايين ، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

يمكن أن يكون خفض ضغط الدم ضروريًا أيضًا لصحة القلب ، ويمكن أن يساعد الحد من تناول الملح إلى 1500 ملليغرام يوميًا.

يضاف الملح للعديد من الأطعمة المصنعة والسريعة ، ويجب على الشخص الذي يأمل في خفض ضغط الدم تجنب ذلك.



5. يقي الأطفال من السكر

يتعلم الأطفال معظم السلوكيات المتعلقة بالصحة من البالغين من حولهم ، ويميل الآباء الذين يمثلون عادات الأكل والتمارين الصحية إلى نقل هذه السلوكيات .

قد يساعد تناول الطعام في المنزل أيضًا. في عام 2018 ، وجد الباحثون أن الأطفال الذين يتناولون وجبات الطعام بانتظام مع أسرهم يأكلون المزيد من الخضار والأطعمة السكرية أقل من أقرانهم الذين يأكلون في المنزل بشكل أقل.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون الأطفال الذين يشاركون في البستنة والطهي في المنزل أكثر عرضة لاتخاذ خيارات صحية تتعلق بالنظام الغذائي ونمط الحياة.

6. النطام الغذائي الصحي يقي من هشاشة العظام

يتعلم الأطفال السلوكيات الصحية من والديهم.

واتباع نظام غذائي مع كافية من الكالسيوم و المغنيسيوم ضروري للعظام وأسنان قوية. الحفاظ على صحة العظام أمر حيوي في منع هشاشة العظام والتهاب المفاصل في وقت لاحق من الحياة.

الأطعمة التالية غنية بالكالسيوم:

منتجات الألبان قليلة الدسم

بروكلي

قرنبيط

الكرنب

أسماك معلبة بالعظام

التوفو

البقوليات

كما أن العديد من الحبوب والحليب النباتي مدعم بالكالسيوم.

المغنيسيوم وفير في العديد من الأطعمة ، وأفضل مصادره هي الخضار الورقية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة.



7. يقي من الاكتئاب والتعب

تشير الدلائل الناشئة إلى وجود علاقة وثيقة بين النظام الغذائي والمزاج.

في عام 2016، والباحثين وجد أن اتباع نظام غذائي مع حمولة نسبة السكر في الدم قد يسبب زيادة أعراض الاكتئاب و التعب .

يشتمل النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من نسبة السكر في الدم على العديد من الكربوهيدرات المكررة ، مثل تلك الموجودة في المشروبات الغازية والكعك والخبز الأبيض والبسكويت. تحتوي الخضروات والفواكه الكاملة والحبوب الكاملة على نسبة أقل من نسبة السكر في الدم.

في حين أن اتباع نظام غذائي صحي قد يحسن المزاج العام ، فمن الضروري للأشخاص المصابين بالاكتئاب طلب الرعاية الطبية.

8. يقي من الزهايمر

قد يساعد النظام الغذائي الصحي في منع الخرف والتدهور المعرفي.

A الدراسة من 2015 المواد الغذائية والأطعمة المحددة التي تحمي من هذه الآثار السلبية. وجدوا أن ما يلي مفيد:

فيتامين د ، ج ، هـ

أحماض أوميغا 3 الدهنية

مركبات الفلافونويد والبوليفينول

سمك

من بين الأنظمة الغذائية الأخرى ، يشتمل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على العديد من هذه العناصر الغذائية.



9.يحافظ عل صحة القولون

القولون مليء بالبكتيريا التي تحدث بشكل طبيعي ، والتي تلعب أدوارًا مهمة في التمثيل الغذائي والهضم.

تنتج سلالات معينة من البكتيريا أيضًا الفيتامينات K و B ، والتي تفيد القولون. تساعد هذه السلالات أيضًا على محاربة البكتيريا والفيروسات الضارة.

يؤدي اتباع نظام غذائي منخفض الألياف وعالي السكر والدهون إلى تغيير ميكروبيوم الأمعاء ، مما يزيد من الالتهاب في المنطقة.

ومع ذلك ، فإن النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة يوفر مزيجًا من البريبايوتكس والبروبيوتيك التي تساعد البكتيريا الجيدة على النمو في القولون.

الأطعمة المخمرة ، مثل الزبادي ، والكيمتشي ، ومخلل الملفوف ، والميسو ، والكفير غنية بالبروبيوتيك.

الألياف هي مادة حيوية يسهل الوصول إليها ، وهي وفيرة في البقوليات والحبوب والفواكه والخضروات.

تعمل الألياف أيضًا على تعزيز حركات الأمعاء المنتظمة ، والتي يمكن أن تساعد في الوقاية من سرطان الأمعاء والتهاب الرتج .

10. النظام الغذائي الصحى يحمي من توقف النفس أثناء النوم

يمكن لمجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك انقطاع النفس النومي ، أن تعطل أنماط النوم.

يحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما يتم إغلاق الشعب الهوائية بشكل متكرر أثناء النوم. تشمل عوامل الخطر السمنة وشرب الكحول وتناول نظام غذائي غير صحي.

يمكن أن يساعد الحد من استهلاك الكحول والكافيين في ضمان نوم مريح ، سواء كان الشخص مصابًا بانقطاع التنفس أثناء النوم وتناول نظام غذائي صحي يحميه من توقف النظام الغذائي أثناء النوم.

مصدر المعلومات موقع mediacl news today.