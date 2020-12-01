تفريغ ماسورة صرف صحى فى ترعة الإبراهيمية بحى غرب المنيا..شاهد

سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالى حى غرب محافظة المنيا بسبب وجود ماسورة صرف صحى يتم تفريغها بترعة الإبراهيمية مما تهدد بانتشار الأوبئة والأمراض .





ويقول الدكتور محسن الشوربجى فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد " : نشكو من وجود ماسورة صرف صحى أعلي كوبري كوزمان المعدني بحري كوبري الهندسه القديم بمدينة المنيا ، يتم فتحها وتفريغ مياه الصرف بترعة الإبراهيمية فى الوقت الذى تروى فيه أرضه بخليط من الصرف الزراعى ومياه المجارى.





وأضاف انه تقدم بمذكرة الى رئيس حى غرب مدينة المنيا ، نقل فيها تصاعد شكاوي الأهالي ومعاناتهم من سوء أوضاع الصرف الصحي، وتسرب كميات من مياه الصرف الصحى في ترعة الإبراهيمية وأوضح بأن المياه المخلوطة بمياه المجارى تستخدم فى رى الأراضي الزراعية وان هذه المياه غير صالحة للرى و قد تؤدي إلى إصابة الإنسان والحيوان بأمراض خطيرة، وذلك لأن النباتات التي تروى بهذه المياه تظل عالقة بها .

مناشد المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا العمل على حل الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بصحة الأهالى .





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