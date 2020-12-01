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بين الناس

تفريغ ماسورة صرف صحى فى ترعة الإبراهيمية بحى غرب المنيا..شاهد

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 07:08 ص
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالى  حى غرب محافظة المنيا بسبب وجود ماسورة صرف صحى يتم تفريغها بترعة الإبراهيمية مما تهدد بانتشار الأوبئة والأمراض .

ويقول الدكتور محسن الشوربجى فى رساله بعث بها لخدمة شكاوى " صدى البلد " : نشكو من وجود ماسورة صرف صحى  أعلي كوبري كوزمان المعدني بحري كوبري الهندسه القديم بمدينة المنيا ، يتم فتحها وتفريغ مياه الصرف بترعة الإبراهيمية فى الوقت الذى تروى فيه أرضه بخليط من الصرف الزراعى ومياه المجارى. 

وأضاف انه تقدم بمذكرة الى رئيس حى غرب مدينة المنيا ، نقل فيها تصاعد شكاوي الأهالي ومعاناتهم من سوء أوضاع الصرف الصحي، وتسرب كميات من مياه الصرف الصحى في ترعة الإبراهيمية وأوضح بأن المياه المخلوطة بمياه المجارى تستخدم فى رى الأراضي الزراعية وان هذه  المياه غير صالحة للرى و قد تؤدي إلى إصابة الإنسان والحيوان بأمراض خطيرة، وذلك لأن النباتات التي تروى بهذه المياه تظل عالقة بها . 
مناشد المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا العمل على حل الشكوى فى أسرع وقت ممكن رأفة بصحة الأهالى .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
٠١٠٠٥٧٣٨٥٩٢

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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