ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التربية والتعليم يواجه شائعة استقالته بإعلان قرارات عن امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 30/نوفمبر/2020 - 11:58 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الرد بشكل غير مباشر على طريقته الخاصة على شائعة قيامه بتقديم استقالته من منصب وزير التربية والتعليم التي تم تداولها خلال الساعات الاخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة جديدة لمتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيها : امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل بإذن الله.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل الكترونيا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا واجهزة تابلت اثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وقال وزير التربية والتعليم : أما طلاب الاعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام بإذن الله.

وعلى جانب آخر .. كان قد التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، السيد منجستاب هايلي، ممثل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي.

ورحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالحضور، مشيدًا بتعاون برنامج الأغذية العالمي مع وزارة التربية والتعليم في العديد من المجالات والتي منها المدارس المجتمعية، فضلًا عن برنامج التغذية المدرسية والذي يغطي حاليًا أكثر من 12 مليون طالب/طالبة.

وأضاف شوقي، إن التعاون مستمر في عملية تعزيز التعليم داخل المدارس حيث تم إنتاج مناهج تعليمية متخصصة عن موضوعات خاصة بالتغذية والتعلم الإيجابي وكذلك مكافحة عمالة الأطفال، فضلًا عن إنشاء تطبيق إدارة الفصل والتغذية المدرسية وتم الانتهاء من إصدار النسخة  التجريبية للتطبيق.

وخلال العام الماضي، قامت وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بتحويل المدارس المجتمعية إلى مدارس ذكية تعمل كمنصة لنشر المعلومات من خلال تزويدها بالاتصال بالإنترنت وتوفير أجهزة التابلت وغيرها من المعدات حتى يحصل الأطفال وأسرهم على تجربة تعليمية مبتكرة إلى جانب إنشاء منصة لتبادل المعرفة، حيث تم إنشاء 70 مدرسة ذكية بالمحافظات مع وضع خطة لتوسيع نطاق انتشارها لتصل إلى 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021.

ومن جانبه، قال منجستاب هايلي، ممثل برنامج ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، إننا فخورون بكوننا شريكًا قويًا للحكومة المصرية في تنفيذ البرامج التي تتماشى مع رؤية مصر لعام 2030، ونتيجة لهذا التعاون الوثيق، أصبحنا قادرين على توسيع نطاق نماذج التنمية المتكاملة الناجحة لمساعدة المزيد من المجتمعات الأكثر احتياجًا، ولا سيما في مثل هذه الأوقات العصيبة جراء أزمة فيروس كورونا المسجد.

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، واللواء أكرم النشار مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والأستاذة إنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للعلاقات الدولية، ومن برنامج الأغذية العالمي، ألاء الزهيري مسئول العلاقات الحكومية، ومحمد بدران مسؤول برامج، وأماني ممدوح مساعد علاقات مع الحكومة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كيف سيمتحن طلاب الثانوي المحولون لمنازل هذا العام خوفا من كورونا؟ وزير التعليم يجيب

وزير التعليم: نسعى لعقد امتحانات طلاب الثانوية العامة "المنازل" إلكترونيا .. سنسمح بدخول الاختبار بنسخ ورقية من الكتب المدرسية القديمة

ائتلاف أولياء أمور مصر يطالب التعليم بتوفير نماذج لتدريب طلاب الثانوية العامة على الامتحانات الجديدة

التعليم: سيكون لدينا 1400 مدرسة ذكية مع نهاية عام 2021

وزير التربية والتعليم يلتقي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي لبحث سبل التعاون المشترك

وزير التعليم ينشر النصائح الواجب اتباعها أثناء تغذية طلاب المدارس للوقاية من كورونا

ترشيحاتنا

ضبط مصور «سيشن الأهرامات» في حلوان.. والبحث عن سلمى الشيمي

القبض على سلمى الشيمي فتاة «سيشن الأهرامات»

أمريكا تطالب رئيس الوزراء الإثيوبي بوقف القتال في تيجراي

الغندور: يكشف موقف مصطفى محمد مع الزمالك ..ومحاولات مستمرة لتجديد عقد فرجاني

في ظل تمتعه بالحصانة.. تعرف على إجراءات التحقيق مع مرتضى منصور

هاف ستومك.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول سباق فورمولا وان في مصر حضره الملك فاروق سنة 1947 .. فيديو و صور

جسدها يتلوى مثل الثعبان.. شاهد بطلة جمباز صغيرة تقلد «فدوى» باحتراف | فيديو

شيميز أحمر .. نرمين الفقى تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها