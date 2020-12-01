كلية اللغة العربية بالزقازيق تنظم مسابقة في الإنشاد الديني والابتهالات

نظمت كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالزقازيق مسابقة في الإنشاد الديني والابتهالات بقاعة الاحتفالات بالكلية.
وتأتي المسابقة في إطار حرص الجامعة على تثقيف الطلاب، وترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والروحانية لديهم، وقد قام بتحكيم المسابقة الدكتور محمد الغرباوي، عميد الكلية، والدكتور حسن عبد الرحمن سليم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سعيد الهلالي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
وفي نهاية المسابقة أسفرت النتائج عن تحقيق الطالب: محمد قطب صالح "المركز الأول"، وجاء في المركز الثاني الطالب: حسين إبراهيم عبد المنعم، وحصل على المركز الثالث الطالب: أحمد شحته عبد المنعم.
وهنأ عميد الكلية الطلبة المشاركين بمستوياتهم المتميزة، مشيرًا إلى أن كلية اللغة العربية حرصت على أن تنظم المسابقة؛ بهدف دعم جهودها التعليمية، ودعم مواهب الطلاب في المجالات المختلفة، موضحًا أن تنظيم هذه المسابقة يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكلية خلال العام الدراسي الحالي.
انطلاق المسابقة الثقافية لطلاب الزراعة
عقدت كلية الزراعة بأسيوط المسابقة الثقافية للطلاب، برعاية الدكتور سالم فهمي، عميد الكلية، والدكتور مصطفى أبو العنين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف مكتب رعاية الشباب.
وتأتي المسابقة التي أدارها الدكتور والشاعر مصطفى جبريل؛ في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، بالطلاب والطالبات؛ بهدف دعمهم، وتنمية خبراتهم ومهاراتهم، وحثهم على المشاركة والاندماج الإيجابي في الأنشطة الجامعية والثقافية، وفي المجتمع بشكل عام، إلى جانب إطلاق طاقاتهم الإبداعية.