ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الصحة الأسبق: مصر دخلت الموجة الثانية.. ونشهد زيادة في الحالات

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
كورونا
كورونا
Advertisements
هاني حسين
قال أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، إن مصر دخلت الموجة الثانية من فيروس كورونا ونشهد زيادة في الحالات بشكل تدريجي.

وأضاف أشرف حاتم  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر  "المذاع على قناة " سي بي سي"، أن  الحالات التي تحتاج  إلى أجهزة تنفس صناعي قليلة  حتى الأن.

وأوضح أشرف حاتم:" من المتوقع أن ترتفع أعداد الحالات المصابة في المستقبل لأننا لم نصل إلى قمة الذروة في الموجة الثانية".

وأكمل أشرف حاتم:" على المصريين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا ".

وقدمت وزارة الصحة والسكان برئاسة هالة زايد، 10 نصائح إلى الطلاب للحماية من فيروس كورونا، أثناء الدراسة، وحددت وزارة الصحة، النصائح الآتية:

١_ في حالة الشعور بأي أعراض يجب الذهاب إلى العيادة المدرسية أو الزائرة الصحية أو إبلاغ مدرس الفصل

٢_ ارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي حتى العودة إلى المنزل (لمن هم فوق الـ ١٢ عاما)

٣_ النوم جيدا وعدم السهر قبل اليوم الدراسي لعدم إجهاد الجسم

٤_ غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار أو تطهيرها بالكحول

٥_ التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين

٦_ التواصل مع الأصدقاء كمصدر للدعم والمحبة

٧_ عدم مشاركة الأدوات الشخصية بين الطلاب

٨_تناول طعام صحي لدعم الجهاز المناعي

٩_استذكار الدروس بشكل يومي

١٠_ممارسة الرياضة يوميًا

وفي سياق متصل قال حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن المواطنين أصابهم الملل بسبب طول فترة التزامهم بالإجراءات الاحترازية وبالتالي بدأوا يفقدون التزامهم بالإجراءات الاحترازية مؤكدا أن  الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة من كورونا .

وأضاف حسام حسني في تصريحات تليفزيونية سابقة ، أن الأمل اصبح قريبا لوجود لقاح لفيروس كورونا وما زالت الدراسات قائمة لافتا إلى أنه عند ظهور اللقاح لن يأخذه جميع العالم ومن يأخذه  اولا  هم الفئات الأولي بالرعاية بسبب احتمالية اصابتهم بالفيروس وتكون إصابتهم شديدة .

وأوضح حسام حسني ، أن الشباب والفئات العمرية الأقل في العمر هم الذين يساعدون علي انتشار فيروس كورونا بسبب انتشارها في المجتمع ويجب عليهم أخذ الحذر الشديد لافتا الى ان الإجراءات الاحترازية بسيطة ويسهل الالتزام بها .

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن كل ما نشاهده على مستوى العالم من انتاج لقاحات ما زالت في مرحلة التجارب السريرية ولم يحصل لقاح واحد على موافقة الإنتاج والتوزيع ولكن الدراسات أوشكت على النهاية.

واستكمل حسام حسني  ،: أنه خلال متابعتهم  أي تجارب لقاح يركزون على الفاعلية والامان، مضيفا: "كل اللقاحات وصلت مرحلة الفاعلية بنسبة 90 و95% والامل اقترب ولكن ينقص مرحلة الامان الكلي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: الإلتزام بالإجراءات الاحترازية يساهم في نجاح جهود الحكومة لمواجهة كورونا

طوارئ بالمستشفيات الجامعية.. تكثيف الجهود لخروج لقاح كورونا المصري.. هكذا تتصدى التعليم العالي للموجة الثانية من الفيروس.. والشتاء كلمة السر

إنجاز عظيم.. وزير الصحة الأسبق يكشف كواليس إنتاج فايزر لقاح لمواجهة كورونا

وزير الصحة الأسبق: لقاح إكسفور سيكون متاحا في لندن خلال أسبوعين

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى للمواطنين حول نهاية الفيروس.. فيديو

برلمانى يطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

ترشيحاتنا

مصرع ربة منزل بطلق ناري في الوجه على يد زوجها بسوهاج

كان معاها 2 شباب.. تفاصيل جديدة في واقعة صور فتاة هرم سقارة |شاهد

فضل الاستغفار قبل صلاة الفجر .. يجعلك تفوز بـ21 جائزة في الدنيا والآخرة

أمير توفيق يكشف حقيقة التعاقد مع سيرينو

ميدو: "كيد النسا" على صالح جمعة انتهى بين الأهلي والزمالك

هل يشترط التلفظ بالنية في قراءة القرآن للميت.. دار الإفتاء تجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على الفائزين بسباق جائزة البحرين الكبرى للسيارات.. صور

Moto G 5G يصل الأسواق الهندية.. بخصم كبير فى 7 ديسمبر..صور

لامبورجيني ودوكاتي يكشفان عن دراجة نارية خارقة