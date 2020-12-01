وزير الصحة الأسبق: مصر دخلت الموجة الثانية.. ونشهد زيادة في الحالات

قال أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، إن مصر دخلت الموجة الثانية من فيروس كورونا ونشهد زيادة في الحالات بشكل تدريجي.





وأضاف أشرف حاتم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر "المذاع على قناة " سي بي سي"، أن الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي قليلة حتى الأن.

وأوضح أشرف حاتم:" من المتوقع أن ترتفع أعداد الحالات المصابة في المستقبل لأننا لم نصل إلى قمة الذروة في الموجة الثانية".





وأكمل أشرف حاتم:" على المصريين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة والمواصلات للحد من انتشار فيروس كورونا ".





وقدمت وزارة الصحة والسكان برئاسة هالة زايد، 10 نصائح إلى الطلاب للحماية من فيروس كورونا، أثناء الدراسة، وحددت وزارة الصحة، النصائح الآتية:





١_ في حالة الشعور بأي أعراض يجب الذهاب إلى العيادة المدرسية أو الزائرة الصحية أو إبلاغ مدرس الفصل





٢_ ارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي حتى العودة إلى المنزل (لمن هم فوق الـ ١٢ عاما)





٣_ النوم جيدا وعدم السهر قبل اليوم الدراسي لعدم إجهاد الجسم





٤_ غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار أو تطهيرها بالكحول





٥_ التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن مترين





٦_ التواصل مع الأصدقاء كمصدر للدعم والمحبة





٧_ عدم مشاركة الأدوات الشخصية بين الطلاب





٨_تناول طعام صحي لدعم الجهاز المناعي





٩_استذكار الدروس بشكل يومي





١٠_ممارسة الرياضة يوميًا





وفي سياق متصل قال حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن المواطنين أصابهم الملل بسبب طول فترة التزامهم بالإجراءات الاحترازية وبالتالي بدأوا يفقدون التزامهم بالإجراءات الاحترازية مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية هي طوق النجاة من كورونا .