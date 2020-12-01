عبد الرحمن أبو زهرة يكشف سر اعتزال زوجته للفن

قال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ، إن السر وراء اعتزال زوجته الفن هي غيرته الزائده عليها بسبب حبه الكبير لها، معلقا "أنا كنت غيور جدا علي زوجتي .. مع اني مش صعيدي ولا من الصعيد أساسا .. انا من البحيرة".





وأضاف «أبو زهرة» خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه عندما حضر عرض مسرحي لزوجته ورأى أحد الممثلين يمسك بيديها؛ شعر بالإحراج الشديد والغيرة عليها وعند عودتهما الى المنزل قال لها "يرضيكي كل ما احضر لك عرض مسرحي تنزلي اللوز" معبرا عن غضبه الشديد، ومن ثم قامت بالاعتزال والتوجه إلى الكتابة.





وتابع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن زوجته كانت لها نية في التأليف وهو قام بتشجيعها في ذلك وقامت بتأليف طيور النورس والاتحاد النسائي والنساء قادمون.



