محض افتراءات.. ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تلاحق منتحلي شخصية والدها قانونيا

حذرت ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور من الحسابات المزيفة لوالدها على تويتر.









وكتبت: "الاستاذ عبد الرحمن ابوزهره ليس له حساب على تويتر وهناك اكونت غير حقيقى باسمه ، ومن أنشأ هذا الأكونت سوف يلاحق قانونيا، وكل ما ينشر بهذا الأكونت غير حقيقى ومحض افتراءات".





ونفى أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ما يتردد عن تلقي والده عرضا بالمشاركة في بطولة كبيرة بفيلم سعودى، قائلا: "اللى أنا أعرفه لحد إمبارح بالليل مكنش فيه أى تواصل من أى حد بخصوص أى أفلام، محصلش الكلام دا".





وأضاف "أبو زهرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن والده الآن عمره 86 عاما ولديه سمعة طيبة حتى الان، مشيرا إلى أنه يحظى بحب كبير من الناس ونال قدرا كبيرا من الاحترام.





وتابع : "من وأنا صغير لحد النهاردة عمرى فى حياتى ما روحت مكان سواء في مصر أو خارجها بالعالم العربي أو حتى فى أوروبا ولما يعرفوا إنى ابنه بيكون فيه كمية كبيرة من الحب والاحترام والعرفان بالجميل منهم"، مشيرا إلى أنه كان دائما قدوة له.





وأوضح أحمد أبو زهرة أنه تعلم هو وإخوته من والده معانى كبيرة وعديدة منها كيفية حب الناس للشخص ومساعدتهم وأن يكون صادقا فى اى شيء يفعله، متابعا أنه مثل الشجرة الكبيرة التى تظلل لهم الطريق.



