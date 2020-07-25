محصلش| نجل عبد الرحمن أبو زهرة يرد على أخبار تلقي والده عرضا فى فيلم سعودي

وأضاف "أبو زهرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن والده الآن عمره 86 عاما ولديه سمعة طيبة حتى الان، مشيرا إلى أنه يحظى بحب كبير من الناس ونال قدرا كبيرا من الإحترام.









وتابع : "من وأنا صغير لحد النهاردة عمرى فى حياتى ما روحت مكان سواء في مصر أو خارجها بالعالم العربي أو حتى فى أوروبا ولما يعرفوا أنى إبنه بيكون فيه كمية كبيرة من الحب والإحترام والعرفان بالجميل منهم"، مشيرا إلى أنه كان دائما قدوة له.