محصلش| نجل عبد الرحمن أبو زهرة يرد على أخبار تلقي والده عرضا فى فيلم سعودي

نفى أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، ما يتردد عن تلقى والده لعرض بالمشاركة في بطولة كبيرة بفيلم سعودى، قائلا: "الى أنا أعرفه لحد إمبارح بالليل مكنش فيه أى تواصل من أى حد بخصوص أى أفلام، محصلش الكلام دا".
وأضاف "أبو زهرة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن والده الآن عمره 86 عاما ولديه سمعة طيبة حتى الان، مشيرا إلى أنه يحظى بحب كبير من الناس ونال قدرا كبيرا من الإحترام.
وتابع : "من وأنا صغير لحد النهاردة عمرى فى حياتى ما روحت مكان سواء في مصر أو خارجها بالعالم العربي أو حتى فى أوروبا ولما يعرفوا أنى إبنه بيكون فيه كمية كبيرة من الحب والإحترام والعرفان بالجميل منهم"، مشيرا إلى أنه كان دائما قدوة له.
وأوضح أحمد أبو زهرة أنه تعلم هو وأخواته من والده معانى كبيرة وعديدة منها كيفية حب الناس للشخص ومساعدتهم وأن يكون صادق فى اى شئ يفعله، متابعا أنه مثل الشجرة الكبيرة التى تظلل لهم الطريق.