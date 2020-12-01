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أخبار العالم

زلزال يضرب الحدود بين الأرجنتين وتشيلي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 02:36 ص
زلزال
زلزال
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شريف سيد
أعلن مركز "جي إف زد" الألماني لأبحاث الأرض، اليوم الثلاثاء، رصد زلزال بقوة 6.2 بمقياس ريختر، بالمنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين. 

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 162 كيلومترا، على الحدود بين الدولتين. 

ومن ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء السورية، أمس الاثنين، بأن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر ضربت المنطقة الواقعة شمال شرق مدينة حماة السورية، فيما شعر السكان في المناطق المجاورة بالهزة أيضًا.

وقال المركز الوطني للزلازل إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر شمال شرق مدينة حماة بحدود 27 كم وعمق 5 كم عند الساعة 15 وسبع وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن السكان في مدن حماة وحمص وطرطوس شعروا بالهزة الأرضية، لكنها لم تشر إلى وقوع أي إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.
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