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منوعات

دراسة: عضو في جسم الإنسان يؤدي لدخول فيروس كورونا إلى المخ

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:00 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لطالما أربكت الأعراض العصبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"  الباحثين ، لكن دراسة جديدة تقدم تفسيرا لذلك، حيث اقترح البحث المتعلق بها أن الفكرة الرئيسية هي أن العدوى الفيروسية تدخل الدماغ عبر الأنف.

 كان من المتوقع أن يتسبب فيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس المستجد المسبب للمرض الفيروسي ، في حدوث مشكلات في الجهاز التنفسي ، لكن منطقة هجومه لا تتوقف عند هذا الحد، فقد ظهرت مجموعة من الأعراض العصبية أيضًا.

وتقدم الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Nature Neuroscience تفسيرًا معقولًا لهذه الأعراض المميزة، حيث يصف البحث كيف أن كوفيد-19  لا يغزو الجهاز التنفسي فحسب ، بل يؤثر أيضًا على الجهاز العصبي المركزي (CNS) ، مما يؤدي إلى أعراض عصبية مثل فقدان حاسة الشم والتذوق والصداع والتعب والغثيان.

ووجدت الدراسة أنه يفعل ذلك عن طريق إصابة دماغ الإنسان عبر مخاط الأنف، وهذا الاكتشاف هو الأول من نوعه الذي يوضح كيف يمكن للفيروس المستجد أن يدخل إلى الخلايا العصبية في الدماغ عبر مسار الغشاء المخاطي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. 

ولتأكيد فرضيتهم ، أجرى العلماء في ألمانيا تشريحا لجثث 33 شخصا ماتوا بسبب COVID-19، ودرسوا المخاط الموجود في مؤخرة الأنف، فوق الفم حيث يلتقي الحلق بالتجويف الأنفي، بالإضافة إلى عينات من أنسجة المخ.

فيما كانت المادة الوراثية للفيروس المستجد موجودة بكميات كبيرة في مخاط تجويف الأنف، ولكن تم العثور أيضًا على بروتينات السارس- CoV-2 - التي تسهل دخول الفيروس إلى الخلايا  في الدماغ.

وقال الدكتور فرانك هيبنر ، مؤلف مشارك في الدراسة من جامعة شاريتيه-جامعة برلين: "بمجرد دخول الفيروس إلى الغشاء المخاطي الشمي ، يبدو أن الفيروس يستخدم الوصلات التشريحية العصبية ، مثل العصب الشمي ، للوصول إلى الدماغ.

ودعمًا لادعائهم ، التقط العلماء أول صورة بالمجهر الإلكتروني لجزيئات الفيروس المستجد السليمة داخل المخاط، ومع ذلك ،ولكن  لم تحدد الدراسة كيف ينتقل الفيروس إلى الدماغ من هذه النقطة.

توضح الدكتورة "هيلينا رادبروخ" إحدى الأكاديميين الذين عملوا في الدراسة: "تشير بياناتنا إلى أن الفيروس ينتقل من الخلية العصبية إلى الخلية العصبية من أجل الوصول إلى الدماغ"

ومن المرجح أن الفيروس ينتقل أيضًا عبر الأوعية الدموية ، حيث تم العثور أيضًا على دليل على وجود الفيروس في جدران الأوعية الدموية في الدماغ، كما كشفت الدراسة عن وجود الخلايا المناعية في السائل الدماغي والتي تم تنشيطها بعد الإصابة.

وقال البروفيسور "هيبنر": " فإن وجود الفيروس في الخلايا العصبية للغشاء المخاطي الشمي يقدم تفسيرًا جيدًا للأعراض العصبية التي تظهر لدى المرضى، مثل فقدان حاسة الشم أو التذوق"، كما وجدناها في مناطق الدماغ التي تتحكم في الوظائف الحيوية  مثل التنفس.
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