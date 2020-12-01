ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

6 غرز في رأس محمود تريزيجيه بعد مباراة استون فيلا ووست هام

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 03:19 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
Advertisements
عبدالله هشام
تعرض المحترف المصري محمود تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي لإصابة قوية في الرأس استدعى إجراء 6 غرز وذلك بعد تحصله، على ركلة جزاء لفريقه أستون فيلا في المباراة التي تجمعه بنظيره وست هام في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه تحصل على ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 70 بعد تعرضه للشد من قبل ريس لاعب وست هام، ليقع على الأرض ويصطدم وجهه بحذاء لاعب الخصم، لتسيل الدماء من رأسه ويتم استبداله بزميله بيرتراند تراوري.

فاز وست هام على نظيره أستون فيلا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح أوجبونا التسجيل لـ وست هام في الدقيقة 2، لكن "جاك جيراليش" عادل النتيجة لـ أستون فيلا في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 46، أحرز بوين الهدف الثاني لوست هام يونايتد.

وأضاع زميله واتكينز ركلة الجزاء في الدقيقة 74 عندما سدد الكرة في عارضة مرمى وست هام، لينتهي اللقاء بفوز وست هام بهدفين مقابل هدف.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام للنقطة 17 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز العاشر.

أعلن دين سميث، المدير الفني لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام يونايتد، في ختام منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج".

وتواجد محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: كاش - كونسا - مينجز - تارجيت

خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - هوريهان

خط الهجوم: تريزيجيه - واتكينز - جيراليش

وفي وقت سابق ، هنأ محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، النادى الأهلي بالتتويج بدورى أبطال إفريقيا .

ونشر محمود تريزيجيه صورة من احتفالات النادى الاهلى بالكأس وكتب معلقًا:"أهلاوي انا والفخر ليا الف مبروك للنادي الاهلي و جماهيره".

وفاز الأهلي على الزمالك ليتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة القمة التي جمعت بينهما في نهائي البطولة الإفريقية على استاد القاهرة، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف، ليحقق اللقب التاسع في تاريخه.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري. 

الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدى أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب وحولت أحلام الزمالك إلى سراب. 

فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تريزيجيه يحتفل بفوز أستون فيلا على فولهام في الدوري الإنجليزي

تريزيجيه يقود تشكيل أستون فيلا ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

ليلة توهج الفراعنة.. تريزيجيه يتقدم لـ أستون فيلا بالهدف الأول في شباك أرسنال

تريزيجيه يسهم في تقدم أستون فيلا على أرسنال بهدف نظيف في البريميرليج..شاهد

أستون فيلا يضرب أرسنال بثلاثية نظيفة في البريميرليج

أستون فيلا يقسو على آرسنال بثلاثية في الدوري الإنجليزي.. فيديو

ترشيحاتنا

عاشت بفوبيا الغرق وماتت بسببه.. قصة طبيبة المنوفية التي دعت زملاءها للعمل في سيناء فغرقت على شواطئها

أخبار توك شو.. أحمد موسى يهاجم مجلسي الشيوخ والنواب بسبب الضرائب.. والمالية تعلن تفاصيل منحة جديدة

خاص.. المقاولون العرب: تعاقدنا مع لاعب الأهلي لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر

فضل الاستغفار قبل صلاة الفجر .. يجعلك تفوز بـ21 جائزة في الدنيا والآخرة

صورة الشيخ والقس.. القمص إنجيلوس بطل الواقعة يروي تفاصيل المشهد الروحاني الأصيل

تعرف على قائمة الأهلي الأفريقية للنسخة الجديدة من دوري الأبطال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامبورجيني ودوكاتي يكشفان عن دراجة نارية خارقة

شاهد.. شاحنة لاند تراك البيك أب الجديدة من بيجو 2021

أسباب وأعراض نقص فيتامين د.. وأهم المخاطر التى تهددك بسببه