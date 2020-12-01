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رياضة

الزمالك يحرم من أحداد في بداية مشواره الإفريقي

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:25 ص
أحداد
أحداد
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إسراء أشرف
يفقد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، لخدمات لاعبه المغربي حميد أحداد، خلال دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، بسبب عدم وصول بطاقته الدولية.


وكان حميد أحداد قد عاد لصفوف الزمالك، عقب انتهاء فترة إعارته مع الرجاء المغربي، وطالبت إدارة الأبيض ناديه بإرسال البطاقة الدولية حتى يتم قيده في القائمة الإفريقية.


وحرص الزمالك على حجز مكانًا لأحداد بقائمته الإفريقية، لحين وصول بطاقة اللاعب الدولية، ويتمكن من المشاركة بداية من دور المجموعات حال الصعود له.


وفي السياق ذاته، وصلت البطاقة الدولية لحمزة المثلوثي المنضم حديثًا لصفوف الزمالك قادمًا من الصفاقسي التونسي، وبذلك يصبح اللاعب قادرا على المشاركة مع الزمالك في بداية مشواره الإفريقي.

ويلتقي الزمالك بفريق جازيل التشادي، الشهر الجاري، ضمن مباريات دور الـ32، من البطولة القارية.
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