الزمالك يحرم من أحداد في بداية مشواره الإفريقي

وكان حميد أحداد قد عاد لصفوف الزمالك، عقب انتهاء فترة إعارته مع الرجاء المغربي، و طالبت إدارة الأبيض ناديه بإرسال البطاقة الدولية حتى يتم قيده في القائمة الإفريقية.









وحرص الزمالك على حجز مكانًا لأحداد بقائمته الإفريقية، لحين وصول بطاقة اللاعب الدولية، ويتمكن من المشاركة بداية من دور المجموعات حال الصعود له.









وفي السياق ذاته، وصلت البطاقة الدولية لحمزة المثلوثي المنضم حديثًا لصفوف الزمالك قادمًا من الصفاقسي التونسي، وبذلك يصبح اللاعب قادرا على المشاركة مع الزمالك في بداية مشواره الإفريقي.



