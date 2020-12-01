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أخبار البلد

التأكيد على اتفاق عادل وملزم.. وزير الرى يناقش مع سفير اليابان آخر تطورات سد النهضة

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري لقاءً مع السيد السفير Noke Masaki سفير اليابان بالقاهرة حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أنه تم مناقشة موقف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة ، موضحًا أنه سيتم طرح المشروع فى مناقصة عامة عالمية بتاريخ 8 ديسمبر القادم.

والجدير بالذكر أن مجموعة قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم وتقع على ترعة الإبراهيمية، ويهدف مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الرى لزمام مساحته حوالي 1,50 مليون فدان فى خمسة محافظات هى (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة) ، ولتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها المجموعة بالمحافظات الخمس ، ويأتى هذا المشروع إستكمالًا للقناطر التى سبق تنفيذها على بحر يوسف خلال السنوات الماضية وهى قناطر (اللاهون – حسن واصف – الجيزة – مازورة – ساقولا – منشأة الذهب). 

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه استعرض مع السفير الياباني الموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، ورغبة مصر الواضحة فى استكمال المفاوضات ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعى للتوصل لإتفاق قانوني عادل و ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.
التأكيد على اتفاق عادل وملزم.. وزير الرى يناقش مع سفير اليابان آخر تطورات سد النهضة
التأكيد على اتفاق عادل وملزم.. وزير الرى يناقش مع سفير اليابان آخر تطورات سد النهضة
التأكيد على اتفاق عادل وملزم.. وزير الرى يناقش مع سفير اليابان آخر تطورات سد النهضة
التأكيد على اتفاق عادل وملزم.. وزير الرى يناقش مع سفير اليابان آخر تطورات سد النهضة
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