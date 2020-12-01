الرئيس التنفيذي لشركة إجابات: نصف الشعب المصري لا يدرك خطورة كورونا.. فيديو

قال محمد أحمد ، الرئيس التنفيذي لشركة إجابات ، إن حوالي 41% من المصريين ، لم يستوعبوا خطورة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن 86% من الشعب راضين عن أداء الدولة في مواجهة كورونا ، ولكن لم يصدروا أي رد فعل تجاه هذا الأداء.

وأضاف " محمد أحمد " خلال لقائه على فضائية " MBC MASR2 " ، أن هناك بعض الدول ستبدأ في إنتاج اللقاح بالقريب العاجل ، مؤكدًا أنه بعد مرور شهرين ، سيتوفر اللقاح في مصر .





وتابع الرئيس التنفيذي لشركة إجابات ، أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة فى مواجهة فيروس كورونا ، وعلى المواطنين اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها.





وأكد " أحمد "، على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى والمخالطة عن بعد مع غسل اليدين باستمرار، مؤكدًا أن علاج حالات مصابي كورونا أمر مهم جدا للحد من انتشار العدوى بين الناس.





وأوضح ، أن اتخاذ الإجراءات الاحترازية هي الطريقة الفاعلة للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا ، مضيفًا أنه لابد من إدراك خطورة كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية خاصة فى التجمعات والمناسبات.





وأشار ، إلى أن فيروس كورونا خطر جدا، مؤكدا أن الموجة الأولى حدثت في الخارج ثم مرت على مصر بعدها وهو نفس الشئ فى الموجة الثانية لذل يلزم الاحتراس جيدا.





وتابع ، أن دخول المدارس والجامعات مع عدم الالتزام قد يعزز الموجة الثانية من الفيروس سريعا، فلابد من اتخاذ كافة الإجراءات في المدارس والجامعات والعمل وغيرها.





وأكد ، أن فصل الشتاء بدأت بوادره فى الظهور، والموضوع سهل وغير مكلف لابد من ارتداء الكمامة مع وجود التباعد الاجتماعي.





وأشار، إلى أن كثيرين يلاحظون أن نحو 79 % من عمال الدليفري والكهرباء والمياه، لا يلتزمون بارتداء الكمامة، مؤكدًا على خطورة ذلك لأنهم يدخلون بيوت كثيرة ويتعاملون مع العديد من الأشخاص.

في نفس السياق، لفت إلى أنه من المنتظر أن يتم إنتاج لقاء كورونا خلال أيام ولذلك لا بد أن يلتزم الجميع حتى تمر هذه الفترة بسلام.