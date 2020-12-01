آخر موعد لتقديم ملفات الطلاب الجدد.. تربية عين شمس: نسبة نجاح التعليم الإلكتروني تتخطى حاجز الـ70%

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.





وأضاف عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم الاعتماد على تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة .





وأشار ماجد إلى أن نسبة نجاح التعليم الإلكتروني يتخطى حاجز الـ 70% ونسعى دائما للحلول البديلة لمساعدة الطلاب لضمان سير العملية التعليمية دون أي تقصير في حق الطالب ومنها رفع جميع المحاضرات علي جميع المواقع التواصل الاجتماعي المتاحة أمام الطالب وغيرها من الوسائل التي تساعد الطالب على الحصول على المعلومة بشكل بسيط.



