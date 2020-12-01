ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آخر موعد لتقديم ملفات الطلاب الجدد.. تربية عين شمس: نسبة نجاح التعليم الإلكتروني تتخطى حاجز الـ70%

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:28 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.

وأضاف عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم الاعتماد على  تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة .

وأشار ماجد إلى أن نسبة نجاح التعليم الإلكتروني يتخطى حاجز الـ 70% ونسعى دائما للحلول البديلة لمساعدة الطلاب لضمان سير العملية التعليمية دون أي تقصير في حق الطالب ومنها رفع جميع المحاضرات علي جميع المواقع التواصل الاجتماعي المتاحة أمام الطالب وغيرها من الوسائل التي تساعد الطالب على الحصول على المعلومة بشكل بسيط.



وأشار الى ان  آخر موعد  لتقديم ملفات الطلاب الجدد وإنهاء إجراءات القيد اليوم منوها انه  في حالة تقديم الملف بعد هذا الموعد ونظرا لاستيفاء نسبة الحضور من المعامل والمحاضرات والاستعداد  للامتحانات ووضع أرقام الجلوس وعليه سوف يتم قبول ملفه على ان يلحق بالصف الدراسي الثاني بينما يؤدي امتحانات الفصل الأول بالفصل الصيفي تطبيقا لنظام الساعات المعتمدة الجديدة موضحا لن يتم قبول اي استثناءات طبقا للائحة الجديدة.

وفي سياق اخر قام الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس اليوم  بتكريم عدد من اعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة بعد اجتيازهم الدورات وظهورهم بالمظهر والمشاركة الإيجابية كسفراء لجامعة عين شمس .

يأتى ذلك فى إطار التوجه نحو بناء الشخصية الوطنية وتنمية روح الولاء والانتماء من خلال تثقيفهم وتحصينهم بالعلم والمعرفة والجهود التى تقوم بها الدولة وتحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وبالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية لتأهيل كل من اعضاء هيئه التدريس والموظفين والطلاب بدورات الاستراتيجية والامن القومى ودورة التفاوض والازمات ودورة صناع القرار.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بدء قبول الملفات للطلاب الجدد بحقوق جامعة عين شمس.. اليوم

استعدادات بكليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد.. تعاقد مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات وتقسيم الدفعات إلى مجموعات.. وتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات إلى النصف

إعلان إجراءات وقواعد التقدم إلى البحث الاجتماعي للعام الجامعي الجديد بجامعة عين شمس.. وهذه أجواء الدراسة بكلية الآداب

طلاب آداب عين شمس| كيفية الدخول على المنصة الالكترونية.. تعرف على خطوات تسجيل المقررات الدراسية بكلية الهندسة.. الاعتماد علي التعليم الهجين بـ الحقوق

الاحد.. آخر موعد للتقديم لدعم المصروفات للطلاب الجدد بزراعة عين شمس

دعم 50% من المصروفات للطلاب غير القادرين بتربية عين شمس

ترشيحاتنا

بالعباءة وأكسسوار القدم| فتاة سيشن الأهرامات أمام النيابة بتهمة التصوير بدون تصريح

احترس قبل تناولها.. فاكهة ترفع مستوى السكر في الدم بشكل فوري

قرار عاجل بشأن المتهمين فى واقعة التنمر على لاعب الزمالك شيكابالا

مفاجأة فى وفاة الطفل أنس| الطب الشرعي يكشف سبب مصرع ضحية الجوع

كيف يخطط حسام حسن لإسقاط الأهلي فى كأس مصر

تدهور الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا.. والأمم المتحدة تحذر من جرائم حرب

Advertisements

رسوم جديدة على مصروفات المدارس وتراخيص السيارات.. تعرف عليها

مفاجأة فى وفاة الطفل أنس| الطب الشرعي يكشف سبب مصرع ضحية الجوع

كأس مصر| شيكابالا يعيد للزمالك اتزانه أمام الطلائع بـ هدف عالمي

مفاجأة.. موسيماني يرفض لاعبا جديدا من بيراميدز بعد محمد فاروق

محمد عبد الحليم يكشف حقيقة الصورة المتداولة .. وابنه: اتقوا الله وسنقاضى الفتاة إذا لزم الأمر

صن داونز يصدم جماهير القلعة الحمراء: الأهلي قدم عرضا هزيلا لضم سيرينو

قرار عاجل من الرئيس الفرنسي بتطعيم الشعب بالكامل للوقاية من كورونا

وفاة عبد الغفور البرعي الحقيقي.. أكبر تاجر خردة بطنطا جسد شخصيته الفنان نور الشريف

من اليوم .. اِعرف مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات

خالد الغندور يتطاول على التحكيم بسبب مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. شاهد

تدهور الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا.. والأمم المتحدة تحذر من جرائم حرب

ملاك رحمة ومصور| اعترافات سلمى الشيمي وأورتيجا: غرضنا التسويق والشهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التمرين.. نصائح لبشرة مثالية خالية من حبوب الشباب

علاج ألم الرقبة بدون طبيب.. وكيف تحمي نفسك منها

تحميك من الدوخة والتعب.. 3 عناصر يجب تضمينها في وجباتك