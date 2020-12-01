آخر موعد لتقديم ملفات الطلاب الجدد.. تربية عين شمس: نسبة نجاح التعليم الإلكتروني تتخطى حاجز الـ70%

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية بجامعة عين شمس، إن الكلية تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة حفاظًا على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات.
وأضاف عميد تربية عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أنه تم الاعتماد على تطبيق التعليم الهجين المشترك بين التعليم المباشر والتعلم عن بعد مع وجود مسافة آمنة بين الطلاب للحد من انتشار فيروس كورونا مع الزام الجميع بارتداء الكمامة .
وأشار ماجد إلى أن نسبة نجاح التعليم الإلكتروني يتخطى حاجز الـ 70% ونسعى دائما للحلول البديلة لمساعدة الطلاب لضمان سير العملية التعليمية دون أي تقصير في حق الطالب ومنها رفع جميع المحاضرات علي جميع المواقع التواصل الاجتماعي المتاحة أمام الطالب وغيرها من الوسائل التي تساعد الطالب على الحصول على المعلومة بشكل بسيط.
وأشار الى ان آخر موعد لتقديم ملفات الطلاب الجدد وإنهاء إجراءات القيد اليوم منوها انه في حالة تقديم الملف بعد هذا الموعد ونظرا لاستيفاء نسبة الحضور من المعامل والمحاضرات والاستعداد للامتحانات ووضع أرقام الجلوس وعليه سوف يتم قبول ملفه على ان يلحق بالصف الدراسي الثاني بينما يؤدي امتحانات الفصل الأول بالفصل الصيفي تطبيقا لنظام الساعات المعتمدة الجديدة موضحا لن يتم قبول اي استثناءات طبقا للائحة الجديدة.
وفي سياق اخر قام الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس اليوم بتكريم عدد من اعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة بعد اجتيازهم الدورات وظهورهم بالمظهر والمشاركة الإيجابية كسفراء لجامعة عين شمس .
يأتى ذلك فى إطار التوجه نحو بناء الشخصية الوطنية وتنمية روح الولاء والانتماء من خلال تثقيفهم وتحصينهم بالعلم والمعرفة والجهود التى تقوم بها الدولة وتحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وبالتعاون مع اكاديمية ناصر العسكرية لتأهيل كل من اعضاء هيئه التدريس والموظفين والطلاب بدورات الاستراتيجية والامن القومى ودورة التفاوض والازمات ودورة صناع القرار.