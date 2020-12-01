بعد إحرازه هدف التعادل في شباك طلائع الجيش.. #شيكابالا يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #شيكابالا بعد إحرازه هدف التعادل في شباك فريق طلائع الجيش من ضربة حرة مباشرة.





وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي "‏ملوش حل ملوش حل ملوش حل، اسمه محمود عبد الرازق حسن فضل الله شيكابالا"، و"‏محمود عبد الرازق شيكابالا يلقي احد سهامه في مرمى طلائع الجيش".





وقال آخرون "‏هوا هوا هوا هوا ابن النووبه هو صاحب الطله والهله الزمالكاويه هو محمود عبد الرازق حسن فضل لله شيكابالا ..شغلولو منير شغلولو" و" ‏مش لاقي كلام أقوله ف حقك لإن مفيش ااي حاجة توصف انت غلاوتك اد ااي ف قلوبنا ي كابتن محمود عبد الرازق فضل الله شيكابالا".





وأحرز محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادي الزمالك، هدف التعادل في شباك طلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس مصر.





وتمكن شيكابالا من إحراز هدف التعادل في الدقيقة "45" عبر ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سددها في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك حرس الحدود.





وتمكن أحمد سمير من إحراز الهدف الأول في شباك الزمالك في الدقيقة "36"، من خلال ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء سدد أحمد سمير في أقصى الزاوية اليسرى لتسكن الشباك بالرغم من محاولة جنش التصدي لها.





وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:





حراسة المرمى : محمود جنش





خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمد عبد الغني – حازم إمام





خط الوسط : طارق حامد – محمد أشرف روقه - أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – محمد أوناجم





خط الهجوم : مصطفى محمد





ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود عبد العزيز واسامة فيصل وكريم بامبو وأحمد عيد ومصطفى فتحي وسيف جعفر ومحمد عبد السلام وحاتم محمد.













وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:





حراسة المرمى : محمد بسام





خط الدفاع: علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – محمد ناصف





خط الوسط : فرانك ستيفن – مهند لاشين - أحمد عبد الرحمن زولا – أحمد سمير





خط الهجوم : ناصر منسي – عمرو جمال.





يذكر أن الزمالك صعد إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر، بعد عبور فريق مصر بهدفين مقابل هدف.



