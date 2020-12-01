الأوقاف: افتتاح 508 مساجد في 3 أشهر وفرش 1200 آخرين بتكلفة 44 مليون جنيه

حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (508) مساجد جديدة خلال أشهر 9و10و11/ 2020م.

وتم فرش أكثر من (1200) مسجد بكمية فرش بلغت نحو (380) ألف متر مربع، منها (782) مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش بلغت نحو (250) ألف متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية, وبتكلفة بلغت (43,359,384) جنيهًا , بالإضافة إلى فرش نحو (418) مسجدًا تم فرشها بكمية فرش بلغت نحو (130) ألف متر مربع بالجهود الذاتية ، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.

ومن جانبه قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، أن عدد المساجد على مستوى الجمهورية يبلغ 100 ألف مسجد.

وأوضح "طايع"، في تصريح ل " صدى البلد" ، أن الوزارة قامت بحركة إعمار وصيانة كبيرة لجميع مساجد الجمهورية في فترة وجيزة، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لم تحدث من قبل داخل الوزارة في تطوير وإعمار المساجد والجوامع.







وأكد أن الوزارة تضع أيديها في أيدي جميع مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال وأهل الخير، والجمعيات، لصيانة وتطوير وإعمار المساجد على مستوى الجمهورية.



وفي السياق ذاته تواصل وزارة الأوقاف حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية مع تشديد الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن الدين والإنسانية يدعوان إلى النظافة والجمال وهما من الأمور التي جبلت عليها النفوس البشرية لذا فقد حث الإسلام على النظافة والطهارة والجمال.



وفي هذا السياق، وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بضرورة تنظيف وتحديث وإعادة فرش المساجد، نظرًا للإجراءات الاحترازية للحكومة المصرية للحد من "كورونا".



ورصد وزير الأوقاف مبلغًا ماليًا كبيرًا قدره 100 مليون جنيه للصيانة وفرش المساجد إضافة 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد، بعد انتهاء غلق المساجد الذي يسري حاليًا.







قرارات وزير الأوقاف

أصدر وزير الأوقاف توجيهاته التي تتعلق بضرورة تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، وتعديل لائحة مجالس الإدارات لتشمل متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.







وجاءت قرارات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد، وتجهيز 300 ألف متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد، و تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى.







وكلف وزير الأوقاف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.









