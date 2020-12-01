ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: افتتاح 508 مساجد في 3 أشهر وفرش 1200 آخرين بتكلفة 44 مليون جنيه

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 06:45 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد

حققت وزارة الأوقاف رقمًا قياسيًّا في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، حيث تم افتتاح (508) مساجد جديدة خلال أشهر 9و10و11/ 2020م.

وتم فرش أكثر من (1200) مسجد بكمية فرش بلغت نحو (380) ألف متر مربع، منها (782) مسجدًا تم فرشها من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بكمية فرش بلغت نحو (250) ألف متر مربع من السجاد (المحراب) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية, وبتكلفة بلغت (43,359,384) جنيهًا , بالإضافة إلى فرش نحو (418) مسجدًا تم فرشها بكمية فرش بلغت نحو (130) ألف متر مربع بالجهود الذاتية ، وذلك في ضوء اهتمام الوزارة بعمارة بيوت الله (عز وجل) وتهيئتها للمصلين مبنى ومعنى.

ومن جانبه قال الشيخ جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، أن عدد المساجد على مستوى الجمهورية يبلغ 100 ألف مسجد.

وأوضح "طايع"، في تصريح ل  " صدى البلد" ، أن الوزارة قامت بحركة إعمار وصيانة كبيرة لجميع مساجد الجمهورية في فترة وجيزة،  مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لم تحدث من قبل داخل الوزارة في تطوير وإعمار المساجد والجوامع.


وأكد أن الوزارة تضع أيديها في أيدي جميع مؤسسات المجتمع المدني، ورجال الأعمال وأهل الخير، والجمعيات، لصيانة وتطوير وإعمار المساجد على مستوى الجمهورية.


وفي السياق ذاته تواصل وزارة الأوقاف حملتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد في جميع محافظات الجمهورية مع تشديد الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.


وفي بيان لها، أكدت الوزارة أن الدين والإنسانية يدعوان إلى النظافة والجمال  وهما من الأمور التي جبلت عليها النفوس البشرية  لذا فقد حث الإسلام على النظافة والطهارة والجمال.

وفي هذا السياق، وجه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بضرورة تنظيف وتحديث وإعادة فرش المساجد،  نظرًا للإجراءات الاحترازية للحكومة المصرية للحد من "كورونا".

ورصد وزير الأوقاف مبلغًا ماليًا كبيرًا قدره 100 مليون جنيه للصيانة وفرش المساجد إضافة 300 ألف متر سجاد لتجديد فرش أكبر عدد من المساجد، بعد انتهاء غلق المساجد الذي يسري حاليًا.


قرارات وزير الأوقاف

أصدر وزير الأوقاف توجيهاته التي تتعلق بضرورة تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى، وتعديل لائحة مجالس الإدارات لتشمل متابعة إجراءات نظافة وتعقيم المساجد بصفة دورية.


وجاءت قرارات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتخصيص 100 مليون جنيه للصيانة والفرش وسرعة استكمال وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة للمساجد، وتجهيز 300 ألف متر سجاد لإعادة فرش أكبر عدد من المساجد، و تحديث منظومة الصوتيات بالمساجد الكبرى كمرحلة أولى.


 وكلف وزير الأوقاف لجنة التطهير والتعقيم بوضع خطة شاملة لتطهير وتعقيم المساجد فور انتهاء مرحلة الغلق، وتكليف المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بسرعة الانتهاء من مشروع كبائن التعقيم للاستفادة بها في المساجد الكبرى.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف تعلن افتتاح 77 مسجدا غدا في 13 محافظة

فِي بيوت أَذن اللَّه أَن ترفع.. بالأرقام تعرف على جميع المساجد الجديدة التي افتتحتها الأوقاف

بيوت اللَّه.. بالأرقام مساجد جديدة افتتحتها الأوقاف.. 1200 مسجد فى عهد السيسى.. وصيانة 3600 بتكلفة 3 مليارات جنيه

حملات "الأوقاف" لنظافة المساجد.. صيانة وتعقيم و300 ألف متر سجاد جديد

خطة الأوقاف في نظافة المساجد مع الموجة الثانية لموجة كورونا.. صيانة وتعقيم و300 ألف متر سجاد جديد.. و6 مليارات لإحلال وتجديد المساجد

وزير الأوقاف: الإساءة للأنبياء مرفوضة رفضًا قاطعًا وحاسمًا.. والتكسب باللايك والشير على حساب أعراض الناس واستقرار الدولة جريمة كبرى.. وافتتاح (501) مسجد في 81 يومًا

ترشيحاتنا

نتائج القسم الثاني.. خسارة رضا عبدالعال في الظهور الأول أمام الترسانة

ليلة الرعب فى السيفا.. 6 ضحايا فى دقائق هيستيرية وعشوائية| تفاصيل

مفاجأة فى وفاة الطفل أنس| الطب الشرعي يكشف سبب مصرع ضحية الجوع

محمد عبد الحليم يكشف حقيقة الصورة المتداولة .. وابنه: اتقوا الله وسنقاضى الفتاة إذا لزم الأمر

بعد ظهور هيكل غامض.. الكائنات الفضائية تتلاعب بنا

حكم شرب البوظة وهل الخمر تنجس الفم 40 يوما؟.. الأزهر يجيب

Advertisements

رسوم جديدة على مصروفات المدارس وتراخيص السيارات.. تعرف عليها

مفاجأة فى وفاة الطفل أنس| الطب الشرعي يكشف سبب مصرع ضحية الجوع

كأس مصر| شيكابالا يعيد للزمالك اتزانه أمام الطلائع بـ هدف عالمي

مفاجأة.. موسيماني يرفض لاعبا جديدا من بيراميدز بعد محمد فاروق

محمد عبد الحليم يكشف حقيقة الصورة المتداولة .. وابنه: اتقوا الله وسنقاضى الفتاة إذا لزم الأمر

صن داونز يصدم جماهير القلعة الحمراء: الأهلي قدم عرضا هزيلا لضم سيرينو

قرار عاجل من الرئيس الفرنسي بتطعيم الشعب بالكامل للوقاية من كورونا

وفاة عبد الغفور البرعي الحقيقي.. أكبر تاجر خردة بطنطا جسد شخصيته الفنان نور الشريف

من اليوم .. اِعرف مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمولات

خالد الغندور يتطاول على التحكيم بسبب مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. شاهد

تدهور الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا.. والأمم المتحدة تحذر من جرائم حرب

ملاك رحمة ومصور| اعترافات سلمى الشيمي وأورتيجا: غرضنا التسويق والشهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التمرين.. نصائح لبشرة مثالية خالية من حبوب الشباب

علاج ألم الرقبة بدون طبيب.. وكيف تحمي نفسك منها

تحميك من الدوخة والتعب.. 3 عناصر يجب تضمينها في وجباتك