ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
الذهب
الذهب
Advertisements
مايكل عياد
سجلت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، استقرارا على ارتفاعات الأمس، حيث ارتفعت خلال الأمس الثلاثاء بنحو 10 جنيهات للجرام منذ بدء التعاملات وحتى ختامه، وذلك بحسب موقع إيجيبت جولد برايس توداي، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 787 جنيها .
 
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 : 675 جنيها للجرام .
عيار 21 : 787 جنيها .
عيار 24 : 899 جنيها.

اقرأ أيضا:

الجنيه الذهب: 6296 جنيها .
أوقية الذهب 1804 دولار .

وعادة تختلف أسعار الذهب في مصر بحسب المصنعية، حيث تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 10 % تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .
    
على جانب آخر، قال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض ، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول .

وأضاف واصف فى تصريحات له ، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية ككل وهناك بطء ولذلك أثر على أسعار الذهب .

ولفت إلى أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة .

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات ، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الذهب يرتفع 3 جنيهات بختام التعاملات.. عيار 21 بــ813 جنيها

عيار 21 بـ813 جنيها.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب تتراجع 8 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 799 جنيها للجرام

الذهب يستمر في تراجعه خلال تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 بــ785 جنيها

سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس 26-11-2020

سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 27-11-2020

ترشيحاتنا

معز مسعود يهدي حلا شيحة أغنية.. والفنانة: شعرت بكل كلمة في أغنيتك

هل يجوز قضاء صلاة الوتر بعد الفجر.. مستشار المفتي يجيب

نشرة أخبار التوك شو | مفأجاة مستشار السيسي عن كورونا.. وتعليق أحمد موسى على تأهل الأهلي وخروج الزمالك.. وتحذيرات مكافحة كورونا

بحذاء طبي.. أول ظهور لـ بايدن بعد إصابته بكسر في قدمه.. فيديو

للتسول على روحه.. أم تقتل رضيعها حرقًا لجمع الأموال.. صور

وزير سعودي يقصف جبهة إيران بـ رد ناري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على جثتها عارية.. مشهورة انستجرام ضحية جريمة قتل غامضة .. صور

قفل الأمبير.. سائق يصل لأقصى سرعة وعقوبة قاسية في نهاية الطريق .. فيديو

بملابس بدائية.. شاهد العثور على قبيلة كاملة من البشر منعزلين عن العالم .. صور