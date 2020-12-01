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رياضة

الجهاز الطبي للزمالك يوضح حجم إصابة محمد أشرف روقا

الثلاثاء 01/ديسمبر/2020 - 09:14 م
صدى البلد
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ملك موسي
حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توضيح حجم  إصابة محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق الأبيض، التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر.

وقال الجهاز الطبي أن اللاعب سيخضع لأشعة طبية لتحديد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الطلائع.


وعن احتمالية إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، قال مصدر داخل الجهاز الطبي: "لن نتمكن من تحديد حجم الإصابة، قبل أن يخضع اللاعب لإجراء أشعة طبية". 

وكان فريق طلائع الجيش حقق مفاجأة بالإطاحة بفريق الزمالك من الدور نصف النهائي لكأس مصر بعد فوز الفريق العسكري بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد برج العرب في، وودع حامل اللقب البطولة، وتأهل الطلائع لمواجهة الفائز من الاتحاد والاهلي في النهائي.
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