شاهد.. طريق الموت.. إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم مجموعة من السيارات بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بسبب حادث تصادم مجموعة من السيارات ببعضهم بطريق ههيا أبو كبير الزقازيق.





تلقي اللواء أبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية اخطارا من مدير المباحث يفيد وقوع حادث تصادم بين مجموعة من السيارات امام قرية صبيح بطريق ههيا ابو كبير الزقازيق وتسبب الحادث فى أصابة 4 أشخاص بينهم 2 من أحد ابناء مرشح لمجلس النواب.





تم نقل جميع المصابين الى مستشفى ههيا ومستشفى الاحرار، ليتلقو العلاج اللازم.

وفى سياق اخر لقيت طالبة جامعية فى مقتبل العمر اليوم الثلاثاء مصرعها فى حادث قطار بمدينة الزقازيق.





تلقي اللواء أبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية اخطارا من مدير المباحث يفيد ورود بلاغ بمصرع فتاة تبلغ من العمر ٢١ عاما ، وتدعي هناء عماد طالبة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، ومقيمة بقرية العزايزية التابعة لمركز ومدينة فاقوس بالشرقية.





وفى سياق اخر دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية منذ قليل بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمصنع لإنتاج مادة التنر في المنطقة الصناعية الثالثة بـ الروبيكي بمدينة العاشر من رمضان.





كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط المصنع تحسبا لوقوع أي اختناقات او خسائر بشرية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير امن الشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغا إلى شرطة النجدة بالعاشر من رمضان يفيد اندلاع حريق ضخم بأحد مصانع إنتاج التنر بالمدينة.





فيما تم إخطار قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وجار السيطرة على الحريق.





وعلي جانب اخر أصيب شخصين بأصابات طفيفة أثر تصادم مجموعة من السيارات بطريق جزيرة ابو عمرو بأبوكبير بمحافظة الشرقية.





تلقي اللواء أبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية اخطارا بحدوث حادث تصادم مجموعة من السيارات ببعضهم البعض، امام جزيرة أبو عمرو بطريق ابوكبير الزقازيق بالشرقية.





وأدي الحادث الي أصابة شخصين بإصابات طفيفة وهم رمضان محمد حسن 25 عام، ومحمد السيد سالم السيد 21 عام.





تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.