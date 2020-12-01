ضبط 16 طن سماد مدعم وصيدلة غير مرخصة في كفر الشيخ

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلي، اليوم الثلاثاء من ضبط سيارتين محملتين بـ16 طن سماد مدعم، بمدينة الرياض، وذلك قبل تهريبهم وبيعهم فى السوق السوداء





وكانت حملة مشتركة بعضوية كل من، سامح البنا، ومحمد عبدالقوي، مساعد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ورضا داود، بالرقابة التموينية، والدكتور تامر حجازي، مدير الإدارة العامة للصيادلة بكفر الشيخ، والدكتور ماجد مصطفى، بالتفتيش الصيدلي، ورجب نايل، مدير جهاز حماية المستهلك، وسعد أبو إسماعيل، بجهاز حماية المستهلك، قد شنت حملة مكبرة علي المحال العامة والصيدليات، بدائرة مركز الرياض، للتأكد من انضباط الصيدليات وتوافر الأدوية ومطابقتها للمواصفات والصلاحية.





أسفرت جهود الحملة عن ضبط سيارتين يقودهما سائقان، أثناء سيرهما بمدينة الرياض، محملتين بـ16 طن سماد مدعم من قبل الدولة والمحظور بيعه أو تداوله حارج البطاقات الزراعية، كانا في طريقهما لبيعهم بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ علي جميع المضبوطات بالسيارتين، وجري اقتياد المتهمين إلي مركز شرطة الرياض، وتحرر المحضران 2818، 2819، لسنة 2020م، جنح أمن دولة مركز الرياض، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.





كما تمكنت الحملة من ضبط صيدلية بدون ترخيص، بقرية الوزارية التابعة لمركز الرياض، وعثر بداخلها علي عدد 492 صنف دواء بكمية 3000 عبوة دوائية، كما تبين أن القائم على العمل غير صيدلي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



