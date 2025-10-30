قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الأوقاف تطلق أكثر من ألف قافلة دعوية لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم بين الشباب

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق (1010) قافلة دعوية داخل مراكز الشباب المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» التي تُنفَّذ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت إشراف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبعنوان رئيسي يحمل دلالة واضحة هو: "صناعة الوعي لدى الشباب بمتطلبات العصر".

ويأتي إطلاق هذه القوافل تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الأوقاف التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وحرصًا منها على ترسيخ الحضور الدعوي والتوعوي الفعّال بين مختلف شرائح المجتمع، وبخاصة فئة الشباب، باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء مستقبل الوطن.

وتهدف الوزارة من خلال هذه القوافل إلى نشر الفكر الوسطي المعتدل الذي يدعو إلى التوازن والاعتدال، ويُعزِّز مناعة الشباب ضد موجات التطرف والانغلاق الفكري، مع العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تُسيء إلى جوهر الدين أو تزعزع استقرار المجتمع. 

كما تسعى القوافل إلى بناء وعيٍ حقيقي لدى الشباب بقضايا وطنهم، وتمكينهم من فهم متطلبات العصر الحديث والتعامل الواعي مع تحدياته الفكرية والاجتماعية والتكنولوجية.

وتُعد هذه المبادرة استمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في دعم قيم الانتماء الوطني، من خلال توعية الأجيال الجديدة بأهمية المشاركة في نهضة المجتمع، والعمل بروح التعاون والإخلاص من أجل رفعة الوطن، إلى جانب نشر قيم التسامح والرحمة واحترام الآخر، باعتبارها من الركائز الأساسية في بناء مجتمع متماسك ومستنير.

كما أكدت وزارة الأوقاف أن إطلاق هذا العدد الكبير من القوافل الدعوية يُمثل امتدادًا طبيعيًا لدورها في تعزيز الوعي الديني والوطني، ويعكس حرصها الدائم على دعم استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري الواعي، القادر على المساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
 

