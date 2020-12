بحذاء طبي.. أول ظهور لـ بايدن بعد إصابته بكسر في قدمه.. فيديو

ظهر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، ينتعل حذاءً طبياً، وذلك بعد إصابته بكسر طفيف في القدم أثناء اللعب مع كلبه.

وفور وصوله لتقديم فريقه الاقتصادي بولاية ديلاوير الأمريكية، أشار بايدن إلى الحذاء الطبي الذي يرتديه في قدمه اليمنى وهو عبار عن جبيرة قدم، تعين عليه استخدامها بعد انزلاقه خلال اللعب مع كلبه.

وبدا الرئيس الأمريكي المنتخب يتحرك بصعوبة كبيرة، وهو يسير وسط موكبه رغم وجود أثر للإصابة على خطوته.

وردّ بايدن على سؤال أحد المراسلين حول إصابته في قدمه، قائلا إنه يشعر بحالة جيدة، ثم رفع رجله اليمنى مشيرًا إلى الحذاء الطبي الذي يرتديه.

وأصيب "بايدن" البالغ 78 عامًا يوم السبت بالتواء في الكاحل وكسر طفيف للغاية في القدم إثر سقوطه عندما كان يلعب مع كلبه من نوع "جيرمان شيبارد".

كان طبيب الرئيس المنتخب أكد أن بايدن عليه انتعال حذاء طبي لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

من جانبه، تمنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعافي للسياسي الديمقراطي جو بايدن، الذي عين مؤخرًا فريقًا نسائيًا كاملاً مسئولاً عن التواصل داخل البيت الأبيض.

'THANK YOU FOR ASKING': President-elect Joe Biden showed off a boot on his newly broken right foot as he entered The Queen theater in Wilmington, Delaware, to introduce his economic policy team, telling reporters the holiday injury feels "good." https://t.co/epS6LMbFC1 pic.twitter.com/XetlIFBwLl