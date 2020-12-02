ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بحذاء طبي.. أول ظهور لـ بايدن بعد إصابته بكسر في قدمه.. فيديو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 12:37 ص
بايدن ينتعل حذاء
بايدن ينتعل حذاء طبي بعد إصابته بكسر في القدم
Advertisements
قسم الخارجي
ظهر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، ينتعل حذاءً طبياً، وذلك بعد إصابته بكسر طفيف في القدم أثناء اللعب مع كلبه.

وفور وصوله لتقديم فريقه الاقتصادي بولاية ديلاوير الأمريكية، أشار بايدن إلى الحذاء الطبي الذي يرتديه في قدمه اليمنى وهو عبار عن جبيرة قدم، تعين عليه استخدامها بعد انزلاقه خلال اللعب مع كلبه.

وبدا الرئيس الأمريكي المنتخب يتحرك بصعوبة كبيرة، وهو يسير وسط موكبه رغم وجود أثر للإصابة على خطوته.

وردّ بايدن على سؤال أحد المراسلين حول إصابته في قدمه، قائلا إنه يشعر بحالة جيدة، ثم رفع رجله اليمنى مشيرًا إلى الحذاء الطبي الذي يرتديه.

وأصيب "بايدن" البالغ 78 عامًا يوم السبت بالتواء في الكاحل وكسر طفيف للغاية في القدم إثر سقوطه عندما كان يلعب مع كلبه من نوع "جيرمان شيبارد".

كان طبيب الرئيس المنتخب أكد أن بايدن عليه انتعال حذاء طبي لعدة أسابيع بسبب الإصابة.

من جانبه، تمنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعافي للسياسي الديمقراطي جو بايدن، الذي عين مؤخرًا فريقًا نسائيًا كاملاً مسئولاً عن التواصل داخل البيت الأبيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل الحالة الصحية لبايدن عقب تعرضه لإصابة بالقدم

لسنا أعداء.. بايدن يوجه نداء إلى الشعب الأمريكي

عقب إصابته في الكاحل.. ترامب يتمنى الشفاء العاجل لبايدن

ترامب يتمنى الشفاء لبايدن بعد إصابته بكسر بسيط في قدمه

علامة فارقة في طريق تسليم السلطة.. بايدن يتلقى أول إحاطة استخباراتية بعد رضوخ ترامب

ترشيحاتنا

كأس مصر.. أول تعليق من نبيل الحلفاوي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية من طلائع الجيش

حمو بيكا يكشف حقيقة زواجه من راقصة.. فيديو

أبرزهم مرتضى منصور.. أقل من 40 يوما لإسقاط الحصانة عن هؤلاء النواب

بيان مهم صادر عن مصر والسعودية.. إليكم تفاصيله

كأس مصر| شيكابالا يعيد للزمالك اتزانه أمام الطلائع بـ هدف عالمي

كريستيانو رونالدو يتفوق على محمد صلاح ويتوج بجائزة القدم الذهبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسوأ في ألمانيا.. مريض نفسي يتسبب في مجزرة بسيارة رينج روفر | فيديو

أقل من 201 ألف جنيه.. أبرز 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري.. صور

الأهلي يواصل صحوته ويتأهل إلى نهائي كأس مصر بإقصاء الاتحاد بثنائية