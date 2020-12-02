درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2-12-2020 بمحافظات مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 2- 12- 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وتراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا يصاحبه شبورة مائية صباحا، ويصاحب ذلك أيضا فرصا لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على بعض المناطق بالسواحل وأيضا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





أما عن الصعيد، يبقى الطقس مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على بعض مناطق جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، وفرص سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحرى، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية "السلوم - مطروح - سيدى برانى - الإسكندرية - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش"، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وباردا على السواحل الغربية، مائلا للبرودة على جنوب سيناء، وباردا على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:







القاهرة الصغرى 14 والعظمى 21





دمياط الصغرى 14 والعظمى 20





بورسعيد الصغرى والعظمى





شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25





مطروح الصغرى 11 والعظمى 18





الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21





الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26





جدير بالذكر أن الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشف عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن الأمور تتجه للتحسن في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة في محافظة القاهرة والمحافظات كافة.





وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء أمس الجمعة، أن هناك تقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الثلاث أيام الماضية، مضيفا أنه بداية من الغد تستقر الأوضاع الجوية في كل محافظات الجمهورية وفي المقدمة محافظة القاهرة.





وأوضح مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون خفيفة ومتوسطة الشدة على السواحل الشمالية في أوقات متفرقة، متابعا أنه انعدمت فرصة سقوط الأمطار في محافظة القاهرة تماما بداية من اليوم السبت.