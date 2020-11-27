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هشام الحلبي: مسئولية القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين كبيرة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشف اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، اهم الأسباب الرئيسية فى انتصار مصر على الإرهاب وتقلصه بشكل كبير خلال الفترة الماضية. 

وأكد اللواء هشام الحلبي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن الشعب المصرى قبل التضحية بأعز ما يملك من أبنائه سواء من الجيش والشرطة والمدنيين فى المعركة وهذا سبب قوي لانتصار على الإرهاب، مشيرا إلى أنه أصبح هناك اهتمام  كبير بضباط الشرطة والجيش الشهداء فى المجلس القومى للرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أنه ترجم إحساس انتصار السيسي تجاه زوجات وأمهات ضباط الجيش والشرطة الشهداء خلال حوارها بالأمس، وانعكست مشاعرها لهؤلاء السيدات والزوجات، لافتًا إلى أنه مسئولية المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين كبيرة جدًا. 

وأكمل اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن هناك تعويضًا لأسر الشهداء، مما أعطى فرصًا كبيرة جدًا ليكون هناك دخل لهذا المجلس من أجل قدرته على القيام بكل أوجه الرعاية.

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