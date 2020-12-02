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فن

بعد إعلان ارتباطاهما.. حلا شيحة لـ معز مسعود: فخورة بك.. فيديو

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:07 م
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
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شروق ابراهيم
وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى الداعية الإسلامي معز مسعود أعربت من خلالها عن فخرها به وذلك بعد ساعات من تأكيد علاقتهما للجمهور، من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

ونشرت حلا شيحة فيديو لـ معز مسعود وعلقت قائلة: “لتعارفوا” كلام من القلب انا كنت محتاجه اسمعه وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده و محتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل ومهم". 

وأضافت: "‎الفيديو ده مهم وانت مهم و مؤثر و انا عارفة كويس انت ايه و جواك ايه وكل الناس اللي بتحبك عارفين وعندك لسة طريق كبير مستنيك و انا كمان فخورة بك و بـ رحلتك". 

أعلنت  حلا شيحة عن ارتباطها بالداعية معز مسعود، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعد أن  أهدى لها أغنية بصوته.


وقامت الفنانة حلا شيحة بنشر مقطع من الأغنية وكتبت عليها: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخور بأنك كرستها لي ❤️moezmasoud لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".

وانتشرت مؤخرا أنباء عن ارتباط معز وحلا عاطفيًا، بعد أن تعرفا على بعضهما خلال هذا العام، وأكدت الأنباء عن قرب زواجهما وهذا ما لم يؤكده أو ينفيه خلال الفترة الماضية أي من الطرفين.


وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين صورة تجمع بين معز مسعود وحلا شيحة التي كانت رفقة أولادها.


وتساءل كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب إخفاء الداعية معز مسعود علاقته بالفنانة حلا شيحة، خاصة بعد أن رصدتها عدسة "صدى البلد" مؤخرا مع أولاد حلا شيحة.
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