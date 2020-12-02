بعد إعلان ارتباطاهما.. حلا شيحة لـ معز مسعود: فخورة بك.. فيديو

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة إلى الداعية الإسلامي معز مسعود أعربت من خلالها عن فخرها به وذلك بعد ساعات من تأكيد علاقتهما للجمهور، من خلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ونشرت حلا شيحة فيديو لـ معز مسعود وعلقت قائلة: “لتعارفوا” كلام من القلب انا كنت محتاجه اسمعه وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده و محتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل ومهم".





وأضافت: "‎الفيديو ده مهم وانت مهم و مؤثر و انا عارفة كويس انت ايه و جواك ايه وكل الناس اللي بتحبك عارفين وعندك لسة طريق كبير مستنيك و انا كمان فخورة بك و بـ رحلتك".





أعلنت حلا شيحة عن ارتباطها بالداعية معز مسعود، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" بعد أن أهدى لها أغنية بصوته.



وقامت الفنانة حلا شيحة بنشر مقطع من الأغنية وكتبت عليها: "شعرت بكل كلمة في أغنيتك، نعم رحلتنا واحدة، وأنا فخور بأنك كرستها لي ❤️moezmasoud لديك الكثير لتقدمه، لا يمكنك الانتظار لرؤية كل شيء ومشاركته معك".



