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أخبار العالم

الصين تستعد للوفاء بوعد توزيع لقاحات كورونا والأولوية للدول النامية

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 02:55 م
لقاحات مضادة لفيروس
لقاحات مضادة لفيروس كورونا
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أحمد محرم
داخل مستودع واسع في مطار شنتشن الدولي جنوبي الصين، هناك صف من غرف بيضاء تخضع للتحكم بدرجة حرارتها، موجودة في ركن مطوق بشريط أصفر يمنع غير المصرح لهم من الدخول.

يحرس هذا الركن حارس يرتدي بذلة واقية وقناع للوجه طوال الوقت، ويُفرض على من يجتاز هذا القطاع ارتداء زي واق يغطي كامل الجسد من الرأس إلى القدمين، أو الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين.

وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، يستعد صف الغرف المقام على مسلحة 350 مترًا مربعًا، لاستقبال عدد كبير من جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد موافقة السلطات الصينية المختصة على إجازة استخدامها، ومن هناك يُفترض أن تحملها طائرات خاصة في كبائن قابلة للتحكم في درجة حراراتها إلى قارات العالم الست. 

وأوضحت القناة أن الصين ستوزع خلال الأشهر المقبلة مئات ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي اكتملت جميع مراحل اختبارها، مع إيلاء الأولوية لتوزيع اللقاحات على الدول النامية.

وأضافت القناة أن توزيع لقاحات فيروس كورونا يشكل فرصة مواتية للصين لترميم سمعتها وتبييض صورتها عالميًا في مواجهة حملات التشكيك والتشويه التي تتهمها بالمسئولية عن انتشار فيروس كورونا.

ولدى الصين حتى الآن 5 لقاحات من إنتاج 4 شركات مرشحة لإجازة استخدامها بعدما وصلت إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الاختبارات.

ولما كانت الصين قد نجحت في السيطرة على الوباء إلى حد كبير داخل حدودها، فقد اضطرت الشركات الصينية لإجراء التجارب على لقاحاتها في دول أخرى تشهد انتشارًا كثيفًا للفيروس، وقد وصلت التجارب إلى المرحلة الثالثة في 16 دولة على الأقل، ووعدت الصين معظم هذه الدول بإيلائها الأولوية في خطط توزيع اللقاحات.

وتعاقدت شركة "سينوفاك بيوتك" الصينية لتوريد 46 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى البرازيل، و50 مليون جرعة إلى تركيا، كما تعاقدت لتوريد 40 مليون جرعة إلى إندونيسيا.

وتعاقدت شركة "كانسينو بيولوجكس"، التي طورت لقاحها المضاد لفيروس كورونا بمساعدة وحدة من الجيش الصيني، تعاقدت لتوريد 35 مليون جرعة من لقاحها إلى المكسيك، التي كانت بين أولى الدول التي استضافت تجارب الشركة.

أما بالنسبة لمجموعة "تشاينا ناشونال بيوتك" التابعة لمجموعة "سينوفارم" فكانت أكثر تحفظًا في الإعلان عن نتائج تجاربها، ويمر اللقاحين اللذين تنتجهما الشركة حاليًا بالمرحلة الثالثة من التجارب في 10 دول، معظمها في الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وعقدت الشركة اتفاق شراكة مع الإمارات لإنتاج 75 - 100 مليون جرعة من لقاحيها خلال العام المقبل.
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