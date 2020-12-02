وزير المالية: نستلم دفعة جديدة هذا الشهر من صندوق النقد بقيمة 1.6 مليار دولار





وأوضح " معيط " ، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن مصر استلمت أول دفعة من صندوق النقد الدولي وكانت 2.8 مليار ثم تلاها برنامج لمدة 12 شهرا بـ 5.2 مليار واستلمنا أول دفعة وكانت عبارة عن 2 مليار ومتبقى منها حتى 30 يونيو 3.2 مليار دولار و متوقع نهاية هذا الشهر استلام الدفعة الاخرى بـ 1.6 مليار دولار .









وأشار إلى أن مصادر عديدة بالاقتصاد تأثرت بأزمة كورونا ومنها السياحة ، التجارة العالمية وأحدثت فجوة عالمية فى التمويل والعملة الصعبة.





ولفت إلى أن مصر حققت نجاحا كبيرا بالاقتصاد على الرغم من أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن هناك دولا لم يستجب لها صندوق النقد الدولى خلال أزمة كورونا بخلاف مصر التى لقيت تعاونا كبيرا من الصندوق .







