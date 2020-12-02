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أخبار العالم

دولة أوروبية تسيطر على كورونا دون فرض قيود

الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 09:01 م
فيروس كورونا حول
فيروس كورونا حول العالم
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شريف سيد
استطاعت سويسرا، تقليل أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى النصف تقريبا في خلال أسابيع قليلة، دون أن تلجأ إلى إغلاق الحانات والمطاعم والكافيهات، وصالات الألعاب الرياضية. 

ووفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية تمكنت سويسرا من تسجيل 4312 إصابة جديدة بالفيروس يوم 27 نوفمبر الماضي، في حيث كانت قد سجلت 10 آلاف و128 إصابة في 5 نوفمبر. 

ولم تعلن الحكومة السويسرية أي عمليات إغلاق للبلاد، بل تركت الأمر بيد كل مدينة، فتجد جنيف قد أمرت بتنفيذ إغلاق صارم، إلا أن المدن الكبرى الأخرى مثل زيورخ وبرن قررت الإبقاء على المطاعم والبارات مفتوحة. 

أعلنت الحكومة السويسرية قيود بسيطة للغاية على الحركة لمواجهة الفيروس، مثل إلغاء التجمعات بحلول الساعة الحادية عشرة مساء، وغيرها من الإجراءات البسيطة. 

وسجلت سويسرا أكثر من 335600 حالة إصابة منذ بدء الوباء، بما في ذلك 4991 حالة وفاة، إلا أنها استطاعت السيطرة في الموجة الثانية دون أي إجراءات إستثنائية. 

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