في 4 خطوات.. أفضل طرق الحماية والحفاظ على فتحة سقف سيارتك

تشكل فتحة السقف الخاصة بالسيارة أحد عوامل الجذب الرئيسية لدى العديد من محبي عالم المحركات، والتي يرغب الكثيرون باقتناء واحدة مثل هذه الفئة، فتشكل متعة خاصة أثناء القيادة او التوقف، سواء كانت بالمفهوم التقليدي أو ذات سقف بانورامي.





وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري افضل طرق الحماية للحفاظ على فتحة سقف الخاصة بسيارتك.





1- طرق الاصطفاف الصحيحة:

اذا كنت تمتلك سيارة مزودة بفتحة سقف، فعليك اختيار مكان مناسب لاصطفاف سيارتك، فمن الأفضل الابتعاد عن الاشجار او اعمدة الإنارة، والانتباه ايضا من العمارات والابنية تحت التشييد، وذلك لتجنب سقوط أي من هذه الأجسام على سقف سيارتك، وتعرضها للتلف، والذي قد ينتج عنه تكاليف مادية كبيرة وربما تكون إصابات خطيرة.





2- تجنب التفعيل على السرعات:

من الأخطاء شائعة الحدوث، هي اعطاء امر التفعيل أو الإغلاق لفتحة السقف عند السير على سرعات عالية، وقد ينتج عن ذلك احتمالية كبير لتلف التروس الداخلة في المنظومة الحركية، نظرا لما تقاومه من قوة كبيرة للهواء، فمن الأفضل التوقف للحظات أو على سرعات منخفضة لتجنب اضرار قوة الهواء، و للإستمتاع ايضا بعمر افتراضي أطول لفتحة سقف سيارتك.





3- مشكلات تسرب المياه:

عندما تقابل هذه المشكلة فيجب التأكد من الإطارات المطاطية لفتحة السقف الواقعة من الخارج، فعند تلفها ستصبح مشكلة تسرب المياه أكثر عرضة داخل سيارتك ، وربما قد تتعرض للغرق ، فمن الضروري من عدم تأكل هذه الإطارات خاصة قبل فصل الشتاء لتفادي مشكلات هطول الأمطار.





4- اصوت فتحة السقف: