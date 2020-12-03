أسباب الرؤية المزدوجة

الرؤية المزدوجة هي عرض شائع للوهن العضلي ، وهي حالة مزمنة تسبب إرهاق العضلات بسهولة، يمكن أن تكون الرؤية المزدوجة تعيق الأنشطة اليومية والتسلية المفضلة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء ،هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة.

ما الذي يسبب الرؤية المزدوجة في الوهن العضلي ؟

يتسبب الوهن العضلي الشديد في قيام جسمك بمهاجمة الروابط بين الأعصاب والعضلات عن طريق الخطأ. يؤثر هذا على العضلات الصغيرة التي تعمل بشكل متزامن للحفاظ على محاذاة العين بشكل صحيح. عندما تضعف العضلات ، تميل العين إلى الخروج قليلة اى. تصبح جاحظة يؤدي ازدواج الرؤية الى رؤية صورتين عندما تنظر إلى شيء ما، قد يتسبب الوهن العضلي الوبيل أيضًا في تدلي الجفون ، مما يعيق الرؤية.

إذا كانت لديك رؤية مزدوجة وأعراض بصرية أخرى ناجمة عن الوهن العضلي الشديد ، فقد تلاحظ أنها تتحسن أو تزداد سوءًا من يوم لآخر،

الرؤية المزدوجة ومشاكل الرؤية الأخرى هي الأعراض الأولى لنحو نصف الأشخاص الذين يصابون بالوهن العضلي الشديد. ما يقرب من 85 ٪ منهم يعانون أيضًا من ضعف العضلات في أجزاء أخرى من الجسم. يُعرف هذا باسم الوهن العضلي الشديد المعمم، باقي الحالات سوف يصبح لديها أعراض بصرية فقط ، وهي حالة تسمى الوهن العضلي الشديد في العين. يبدو أن الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بالوهن العضلي الشديد في العين.

نصائح للعيش مع ازدواج الرؤية

تمنعك نوبات الرؤية المزدوجة والمشكلات البصرية الأخرى المرتبطة بالوهن العضلي الشديد من الاستمتاع ببعض ملذات الحياة البسيطة، يمكن أن تصبح قيادة السيارة أو قراءة كتاب أو شاشة الكمبيوتر ومشاهدة برنامجك التلفزيوني مشكلة صعبة.

بالإضافة إلى الأدوية التي يصفها طبيبك للوهن العضلي الشديد ، هناك خطوات يمكنك اتباعها وأجهزة مساعدة يمكنك استخدامها.





راحة. امنح عينيك استراحة عن طريق إغلاقهما لبضع دقائق. يساعد هذا غالبًا في تخفيف الرؤية المزدوجة ، على الأقل لفترة قصيرة.





المرجع الطبي WebMD.