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أخبار العالم

وفيات كورونا في العالم تتجاوز حاجز المليون ونصف

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
وفيات كورونا في العالم
وفيات كورونا في العالم
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شريف سيد
سجلت مواقع رصد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم وصول الوفيات إلى أكثر من مليون ونصف، وذلك من ظهور الوباء في ووهان الصينية ديسمبر عام 2019. 

وكشف 3 رؤساء سابقين للولايات المتحدة عن موقفهم من الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاحات المطروحة. 

حيث قال فريدي فورد، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، إن الرئيس الأسبق على استعداد للحصول على اللقاح، والوقوف في الطابور من أجل الحصول عليه أمام الكاميرات. 

وقال إن جورج بوش الأبن، أكد لأنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة على ضرورة  توزيع اللقاح على الفئات الأشد حاجة، وضرورة التأكيد على أن اللقاحات آمنة. 

وفيما يخص بيل كلينتون، قال مكتب الرئيس الأسبق أنه على استعداد للحصول على اللقاح في مكان عام وأمام الكاميرات لتشجيع الشعب على الحصول على اللقاح. 

وبالانتقال إلى الرئيس الأسبق باراك أوباما، أكد أنه مستعد لذلك في حال أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي أنه آمن للاستخدام.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن أوباما، قوله "أثق في بأشخاص مثل فاوتشي، الذين أعرفهم، وعملت معهم. لذلك إذا أخبرني فاوتشي أن هذا اللقاح آمن ويمكن أن يمنع الإصابة بفيروس كورونا، فمن المؤكد أنني سآخذ اللقاح".

ولفت أوباما الى أنه قد يصور عملية حصوله على اللقاح وعرضها عبر وسائل الإعلام "فقط حتى يعرف الناس أنني أثق في العلم، وما لا أثق به هو الإصابة بكوفيد-19".

وأضاف: "في هذه المرحلة، لا سيما في المجتمع الأمريكي من أصل أفريقي، والأمريكيون من أصل إسباني، والأمريكيون الأصليون... لدينا أعلى معدل وفيات جراء الإصابة بكورونا. نحن الأكثر تعرضا والأكثر ضعفا".
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