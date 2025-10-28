مخدرات بـ 94 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في مطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات، ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة "مطروح".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة ، محكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "إتجار بالمخدرات – مقاومة سلطات – إتجار بالأسلحة النارية") بنطاق محافظة "مطروح" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (أكثر من 658 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو ، أفيون ، هيروين " – قرابة 85 ألف قرص مخدر – 92 قطعة سلاح نارى "15 بندقية آلية ، 26 بندقية خرطوش ، 50 فرد خرطوش ، طبنجة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (94) مليون جنيه.

وذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .