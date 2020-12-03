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محافظات

حتى 15 ديسمبر.. "قراءتي" يتيح لك تسجيل قراءة عداد المياه بنفسك

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
مياه الشرب
مياه الشرب
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انجي هيبة
أعلنت شركة محافظات القناة للمياه، عن امكانية تسجيل قراءات عدادات المياه عبر تطبيق "قراءتي"، حتى ١٥ ديسمبر الجاري. 

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استخدام برنامج "قراءتى" لتسجيل قراءة عداد المياه، فى الفترة من يوم ١ إلى ١٥ من كل شهر، من خلال تطبيق الهاتف المحمول قراءتي.

يعتمد تطبيق قراءتي لشركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجمهوريه مصر العربية على السهولة في الاستخدام وسريه البيانات وذلك عن طريق توصيل القراءة الحقيقية والفعلية لكل اشتراكات العملاء بكافه انحاء الجمهورية وذلك باستخدام كل الوسائل التكنولوجية الموثقة والآمن وتفادى التراكمات التي تحدث من خلال عدم التواجد أو مرور القارئ في توقيتات غير مناسبة للمشترك.

ويمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج أيضا للعميل ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام العميل بإدخالها.

ويتيح التطبيق للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى، والقضاء على مشكلة تراكم القراءات، والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي، وذلك بكل بمحافظات القناة الثلاثة (الإسماعيلية – بورسعيد -السويس).

كشفت المصادر عن خطوات تسجيل القراءة حيث يحتاج الدخول لأول مرة تسجيل العميل لبياناته الموجودة على فاتورة المياه مثل اسم المشترك ورقم الاشتراك واختيار الشركة التابع لها ورقم الهاتف وتعيين كلمة مرور ثم إعادة إدخالها مرة أخرى.

ويمكن تسجيل أكثر من عداد للعميل ويتيح البرنامج أيضًا للعميل ميزة الاستعلام عن آخر قراءة قام العميل بإدخالها.

ويستطيع العميل تسجيل العميل للقراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد وهو ما يضمن لك أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100%.

وقالت المصادر إن التطبيق متاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالي: 

ولأنظمة IOS:
حتى 15 ديسمبر.. "قراءتي" يتيح لك تسجيل قراءة عداد المياه بنفسك
حتى 15 ديسمبر.. "قراءتي" يتيح لك تسجيل قراءة عداد المياه بنفسك
حتى 15 ديسمبر.. "قراءتي" يتيح لك تسجيل قراءة عداد المياه بنفسك
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