رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات شركة "تنمية الريف المصري الجديد"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.





وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة مشروعات تنمية واستصلاح الأراضي الزراعية التي تقوم بتنفيذها شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع موقف هذه المشروعات، من حيث إنشاء مجتمعات مستدامة تكون الزراعة فيها هي القاطرة الأساسية للتنمية، بالتوازي مع الاستثمار في المجالات الأخرى.





وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، الموقف التنفيذي لمشروع "المليون ونصف المليون فدان" على مستوى الجمهورية، من حيث المساحات المزروعة في المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب المنيا، والفرافرة القديمة "سهل بركة"، والفرافرة الجديدة "عين دالة"، و امتداد الفرافرة القديمة، وتوشكى، والطور، وشرق سيوة.





كما عرض موقف الآبار، مشيرا إلى إقرار حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضي المشروع والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، حيث بدأ تنفيذ الإجراءات المطلوبة للحصول على التيسيرات الجديدة اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري.





وأضاف أن تطبيق هذه التيسيرات يأتي في إطار التوجه العام للقيادة السياسية ولرئاسة مجلس الوزراء؛ للتسهيل على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من شركاء التنمية ورواد الأعمال، وإيمانًا من شركة تنمية الريف المصري الجديد بضرورة تقديم كل صور الدعم والتحفيز والتيسير للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.





وفي إطار التكليفات الأخيرة لرئيس الجمهورية لمسئولي الشركة، استعرض اللواء عمرو عبد الوهاب مقترح دراسة التسويق الشاملة للمشروع حتى 2023، كما عرض الموقف التنفيذي للطرقات والمدقات لمشروع المليون ونصف المليون فدان في مناطق: المغرة، وغرب غرب المنيا، وامتداد غرب غرب المنيا، وتوشكى، وكذا مقترح مخطط المنطقة الخدمية بمنطقة المغرة.