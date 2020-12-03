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تعليم

زاهي حواس يكشف "أسرار الفراعنة" في جامعة عين شمس

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 05:59 م
وزير الاثار الاسبق
وزير الاثار الاسبق
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حسام الفقي
ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس تحت إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة حول "أسرار الفراعنة" في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

تأتي الندوة برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور  أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفى إطار الموسم الثقافى للجامعة.

يستضيف فيها الدكتور زاهى حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق ، وينسق الندوة الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق وأستاذ الآثار المصرية والدكتورة  جيهان رجب أستاذ التسويق ووكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.

وفي سياق آخر عقد اليوم  بجامعة عين شمس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء  برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة الدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالشراكة بين جامعة عين شمس والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

حضر الاجتماع الدكتور محمد بيومي زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور أيمن نصر حامد ناصر الأستاذ بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتورة رشا حامد بندق منسق الدبلوم من قبل الجامعة  وا.د تامر النادي وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب وم. غاده عطا يوسف منسق الدبلوم من قبل الهيئة وكرم عبد الرسول امين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث.
 
تم خلال الاجتماع عرض تقرير عن العام الدراسي الجامعي الأول للدبلوم٢٠١٩/٢٠١٨  وعرض الموقف الحالى للدبلوم فى العام الدراسى الثانى 2020-2021، كما تم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد.  
زاهي حواس يكشف "أسرار الفراعنة" في جامعة عين شمس
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