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بين الناس

أهالى قرية فرغان بديرب نجم يشكون من جحيم استمرار انقطاع المياه

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن إيهاب عبدالحميد كسبر، قرية فرغان التابعة لمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، متضررا من الأنقطاع المستمر لمياه الشرب.

ويقول فى رسالته: نشكو من استمرار مشكلة انقطاع مياه الشرب بقرية فرغان، و أنهم بحاجة للمياه لقضاء احتياجاتهم اليومية والمنزلية خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين، مطالبا بتدخل شركة المياه لرفع المعاناة عنهم.  

وأضاف أن انقطاع المياه باستمرار أدى إلى حالة من الاستياء بين أهالي القرية، بسبب انقطاع المياه دون توجيه إنذار لهم لتوفير احتياجاتهم خلال فترات الانقطاع.

وأشار: رغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.

مناشدين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي التدخل لحل تلك الأزمة والتخفيف عنهم ، خاصة في انتشار فيروس كورونا، وضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية ..
للتواصل مع الحاله من خلال رقم
01148087092
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ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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